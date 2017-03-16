Манифест националистов: требования и реальность

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Националистические партии "Свобода", "Правый сектор" и "Национальный корпус" подписали в четверг Национальный манифест, составленный на основе программных принципов этих политсил, намеренных объединиться для реализации общих целей.

Документ декларирует единство усилий националистических политических сил в реализации поставленных задач, сообщает пресс-служба ВО "Свобода".

Какие это задачи? В манифесте указано, в частности, что подписавшие его политсилы выступают за образование Балто-Черноморского Союза, разрыв дипломатических отношений с РФ, возвращение Украине ядерного статуса, закрепление права на свободное владение оружием, введение действенной процедуры импичмента президента, создание единой поместной церкви с центром в Киеве.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Лидеры Всеукраинского объединения "Свобода", "Национального корпуса" и "Правого сектора" подписали Национальный манифест

Предлагается также "признать Российскую Федерацию государством-агрессором на всех уровнях мировой дипломатии", прекратить работу российского бизнеса в Украине, применить санкции к российскому капиталу, товарам и услугам.

Манифест декларирует необходимость разработки "реального плана освобождения Крыма и Донбасса" и немедленной реализации диверсионно разведывательной, экономической и информационной составляющих такого плана. Неконтролируемые Киевом территории предлагается на законодательном уровне признать оккупированными.

В документе предлагается также "вернуть право на восстановление ядерного потенциала как фундаментальной основы национальной безопасности" (это требование поясняется "нарушением Будапештского меморандума"), создать высокотехнологическую профессиональную армию и резервную армию, укомплектованную по территориальному принципу…

Кроме того, есть пункт об очищении украинского информационного пространства от "вражьей пропаганды" (определять степень "враждебности", будут, по всей видимости, сами националисты).

Предлагается также законодательно закрепить право на вооруженную защиту и на свободное владение оружием.

Есть и требования, которые могут понравиться не только сторонникам националистической идеи: "ликвидировать олигархический строй: вернуть в государственную собственность недра, стратегические объекты и предприятия, незаконно приватизированные после 1991 года, ликвидировать частные монополии, прекратить вывод капиталов в офшоры".

РИА Новости Украина Евгений Котенко Лидеры Всеукраинского объединения "Свобода", "Национального корпуса" и "Правого сектора" подписали Национальный манифест

По словам лидера "Свободы" Олега Тягнибока, Национальный манифест — это стратегический план развития Украины. Уже сейчас есть несколько сотен соответствующих законопроектов, но – "нынешняя власть не способна их принять".

"Когда власть будет принадлежать националистам — мы реализуем этот манифест", - заверил политик.

Ранее Тягнибок заявил, что "Свобода", "Правый сектор" и "Национальный корпус" начали координировать свои усилия и, возможно, вместе пойдут на выборы.

Объединив усилия, националисты действительно могут попасть в парламент, сказал РИА Новости Украина политолог, директор Аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев. По его словам, подписание "Национального манифеста" следует рассматривать в контексте возможных досрочных парламентских выборов.

"С точки зрения политтехнологии они все делают грамотно, такая политическая сила сможет преодолеть пятипроцентный барьер", — отметил Золотарев, добавив, что поодиночке "Свобода", "Правый сектор" и "Национальный корпус" не имеют такого шанса, более того, в ходе избирательной кампании они бы "топили" друг друга.

Что касается пункта о праве на восстановление ядерного статуса, то все это оторвано от реальности.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Лидеры Всеукраинского объединения "Свобода", "Национального корпуса" и "Правого сектора" подписали Национальный манифест

"Я не вижу пока в рядах "Свободы" или того же "Национального корпуса" ни одного физика-ядерщика. Предлагая такие идеи, надо отдавать себе отчет о ресурсах, которые понадобятся для их реализации. А поскольку то, куда толкают украинские правые Украину, это – архаичный ксенофобский хутор с аграрной сырьевой экономикой, то, безусловно, в таких условиях фантазировать о ядерном статусе может только человек, очень плохо знакомый с экономическими реалиями", — сказал политолог.

Напомним, в конце февраля "Свобода", "Правый сектор" и "Национальный корпус" провели в Киеве совместный "Марш национального достоинства", требуя, в частности, полного запрета торговли с неподконтрольными территориями.

Теперь это требование выполнено, с 15 февраля блокада Донбасса осуществляется на государственном уровне.