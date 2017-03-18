В Тернополе отделение "Сбербанка" заложили бетонными блоками

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. В Тернополе отделение украинской "дочки" "Сбербанка" заложили бетонными блоками, требуя прекращения работы финансового учреждения в стране. Об этом сообщает в субботу местное издание "Терен".

Ранее бетонными блоками заложили вход в здание, где размещен офис "дочки" "Сбербанка" в Киеве. Также был заблокирован мешками с песком въезд во двор и расписано антироссийскими лозунгами здание банка. Таким образом протестующие добиваются прекращения работы "Сбербанка" в Украине.

В сообщении говорится, что члены партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", организаций "Правый сектор" и "Сокол" принесли к отделению банка бетонные блоки с цементом и возвели стену на входе в финансовое учреждение. Также, согласно сообщению, они обклеили стены здания банка наклейками с антироссийскими лозунгами и расписали их красной краской.

Украина с 16 марта сроком на один год ввела санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских "Сбербанка" и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), "Проминвестбанка" ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" "Сбербанка"). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.