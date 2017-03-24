Запрет денежных переводов из РФ - контрольный выстрел для экономики

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Госдума РФ на пленарном заседании в среду, 22 марта, приняла в третьем, окончательном чтении закон, запрещающий денежные переводы из России в Украину с помощью иностранных платежных систем.

Согласно закону, в случае введения иностранным государством запретов в отношении российских платежных систем трансграничные переводы денег без открытия банковского счета в рамках платежных систем, в том числе иностранных, будут возможны из России в такое государство лишь при условии, что оператор платежной системы, операторы услуг платежной инфраструктуры прямо или косвенно контролируются РФ.

Закон должен вступить в силу через 30 дней после дня его официального опубликования и распространяться на запреты, введенные иностранными государствами до его вступления в силу.

Это ответ на действия Киева. В октябре 2016 года Украина расширила антироссийские санкции, запретив на территории страны ряд российских платежных систем. Под санкции попали платежная система "Колибри", которой управляет Сбербанк, "Золотая корона" (РНКО "Платежный центр"), "Юнистрим" (банк "Юнистрим"), "Международные денежные переводы Лидер" (НКО АО "Лидер"), Anelik (банк "Анелик РУ"), Blizko (Связь-банк).

Действие принятого Госдумой РФ закона направлено на устранение негативных последствий этого запрета, говорится в пояснительной записке.

Отметим: помимо российских платежных систем, гонениям в Украине подвергаются "дочки" российских банков. НБУ по решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел против них санкции, а радикалы демонстративно замуровывают банковские отделения в разных городах.

В Нацбанке Украины считают, что решение России о запрете переводов в Украину через международные платежные системы без открытия счета не повлияет на украинскую банковскую систему. Так, первый заместитель главы НБУ Яков Смолий заявил, что "…сумма незначительная, и украинцы настолько креативные, что они найдут другие способы перевести средства".

Однако не все склонны разделить такой оптимистичный подход к проблеме. Так, экономический эксперт Виктор Скаршевский напомнил: в 2015 году через запрещенные ныне платежные системы были перечислены в Украину 1,1 миллиарда долларов США.

"Эта сумма полностью совпадает с объемом средств, перечисленных украинскими заробитчанами из России в Украину в прошлом году, также 1,1 миллиард долларов. Получается, что украинцам, работающим в России, перекрыли легальный канал перечисления денег своим семьям в Украину", - сказал эксперт, комментируя ситуацию для РИА Новости Украина.

По его словам, абсурдна ситуация, когда украинские санкции направлены против украинских же граждан. Скаршевский предположил, что теперь "этот процесс перейдет в теневые потоки".

Еще более резко высказался политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

"Пока наши клоуны в Раде принимали обращение к американцам дать Украине статус партнера НАТО (то есть — просто сотрясали воздух), Россия продолжила вбивать очередной гвоздь в крышку гроба украинской экономики. Того гроба, в который нас пинками уложил блокадой Донбасса Порошенко", — написал аналитик на своей странице в Facebook.

По его словам, запрет создал блокаду для перечисления денег украинских гастарбайтеров — "а это, если смотреть по данным последних лет, более 1 млрд. долларов".

Однако дело тут не только и не столько в деньгах, считает аналитик.

"Формально — это ответ на запрет российских платежных систем в Украине, принятый в прошлом году. Но на самом деле — это очередной шаг к принуждению Порошенко выполнять Минские договоренности и не пытаться использовать давление на росбанки в качестве шантажа. Плюс — дополнительный аргумент для проведения досрочных парламентских выборов, которые также хочет продавить Москва. Поскольку, давайте говорить откровенно, Путин не собирается ничего решать с Порошенко", — отметил Корнейчук.

Аналитик считает, что запрет на денежные переводы из России приведет к дальнейшему обнищанию миллионов украинцев, которых поддерживали их родственники, пересылавшие деньги из России.

Это, в свою очередь, приведет к усилению протестных настроений украинцев — "и, в частности — ненависти к Порошенко, как причине запрета на денежные переводы".

Еще одно неприятное последствие — "повышения давления на валютный курс (вместе с отсутствием поступлений валюты от уже "отжатых" предприятий на Донбасса)".

"Поэтому даже сложно спрогнозировать, к какому курсу доллара мы в итоге придем", — отметил Корнейчук.

По его словам, возникают вопросы: "Когда уважаемый президент принимал решение полтора месяца не вмешиваться в блокаду, а потом — вводил санкции против росбанков, он действовал по указанию Кремля? Выполнял агентурную задачу по окончательному уничтожению Украины? Или это просто обычная тупость? Или это алчность, которую невозможно было унять?".

Возникают вопросы и относительно санкций против российских банков, введенных под предлогом признания ими документов непризнанных республик Донбасса.

"Власть мотивирует свои действия каким-то юридическими моментами. Например, "Сбербанку" вменили, что российский филиал обслужил человека с паспортом ДНР. Вы знаете, что находится в Краснодаре на улице Мира, 34? Там находится главный офис "Первого украинского международного банка", который принадлежит Ринату Ахметову. Если туда приходит человек с документами, которые выданы в ДНР или ЛНР: будет ли банк обслуживать этого человека? Пусть попробуют нарушить указ президента и не обслужить этого человека. Давайте, тогда закрывать этот банк в Украине. Это же по справедливости, если мы подходим к этому вопросу юридически", — сказал в эфире телеканала NewsNetwork политический эксперт и политтехнолог Сергей Слободчук.

По его словам, есть нюансы и в вопросе перечисления денег.

"Человек со справкой или паспортом из ДНР или ЛНР: может отправить деньги через систему "Интел экспресс" на территорию Украины? С территории России может. Давайте, тогда закрывать "Международный инвестиционный банк" Петра Порошенко, так как он обслуживает "Интел экспресс" и такие переводы", — отметил эксперт.

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Среди других неблагоприятных последствий политолог Руслан Бортник указывает "эскалацию украинско-российского противостояния (в том числе блокада, банки и т.д.)" и предвидит, что инцидент сыграет роль "подпитки" идеи новых санкций против РФ…