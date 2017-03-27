В "Укрпочте" назвали альтернативу банковским переводам в РФ

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Национальный оператор почтовой связи "Укрпочта" напомнил о возможности использовать почтовый перевод как альтернативу банковским переводам в РФ.

Госдума РФ 22 марта приняла в окончательном чтении закон, запрещающий денежные переводы из России в Украину с помощью иностранных платежных систем. Согласно закону, в случае введения иностранным государством запретов в отношении российских платежных систем трансграничные переводы денег без открытия банковского счета в рамках платежных систем, в том числе иностранных, будут возможны из России в такое государство лишь при условии, что оператор платежной системы, операторы услуг платежной инфраструктуры прямо или косвенно контролируются РФ.

"Такой запрет существенно ограничивает возможности для перевода средств из России в Украину. Однако простой и доступной, как и раньше, остается возможность отправки средств с помощью услуги почтового перевода, которую предоставляет "Укрпочта", — сообщила пресс-служба компании в понедельник.

Украина в октябре 2016 года расширила санкции в отношении России, запретив деятельность на своей территории ряду российских платежных систем. Под санкции попали платежная система "Колибри", которой управляет Сбербанк, "Золотая корона" (РНКО "Платежный центр"), "Юнистрим" (банк "Юнистрим"), "Международные денежные переводы Лидер" (НКО АО "Лидер"), Anelik (банк "Анелик РУ"), Blizko (Связь-банк).

Этот запрет привел к ограничению конкуренции на российском рынке платежных услуг, осуществляемых в виде трансграничных переводов денежных средств без открытия счета, в пользу иностранных платежных систем.