Украина не может откладывать повышение пенсионного возраста – МВФ

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Украина не может откладывать проведение масштабной пенсионной реформы, включая повышение эффективного пенсионного возраста, говорится в пресс-релизе Международного валютного фонда по итогам заседания Совета директоров по украинскому вопросу.

"Несмотря на крупные бюджетные корректировки, государственный долг остается высоким. Актуальность структурных фискальных реформ для обеспечения устойчивости в среднесрочной перспективе возросла, поскольку растет давление от повышения заработной платы и пенсий", – цитирует УНИАН сообщение фонда со ссылкой на первого заместителя директора-распорядителя МВФ Дэвида Липтона.

Также он отметил необходимость постоянных усилий в направлении управления доходами и продвижения реформы государственного управления.

Ранее в понедельник президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Международный валютный фонд одобрил выделение Украине очередного транша в 1 млрд долларов.

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Министр социальной политики Андрей Рева заявлял, что обновленный меморандум о продолжении программы реформ, утвержденной Международным валютным фондом в марте 2015 года, не содержит обязательств властей, предусматривающих замораживание минимальной зарплаты, запрет на работу для пенсионеров, а также общее повышение пенсионного возраста.

​Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. Киев уже получил три транша на общую сумму 7,7 миллиарда долларов. Последний транш был получен в сентябре 2016 года. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 5,4 миллиарда долларов.