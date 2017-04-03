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    Украина не может откладывать повышение пенсионного возраста – МВФ

    Тема:

    Транш МВФ: Украина опять в режиме stand-by (347)

    (обновлено: )42012
    В Международном валютном фонде также отметили, что несмотря на крупные бюджетные корректировки, государственный долг Украины остается высоким.
    Международный валютный фонд
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Украина не может откладывать проведение масштабной пенсионной реформы, включая повышение эффективного пенсионного возраста, говорится в пресс-релизе Международного валютного фонда по итогам заседания Совета директоров по украинскому вопросу.

    Владислав Зимовец
    Скриншот с Youtube
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    "Несмотря на крупные бюджетные корректировки, государственный долг остается высоким. Актуальность структурных фискальных реформ для обеспечения устойчивости в среднесрочной перспективе возросла, поскольку растет давление от повышения заработной платы и пенсий", – цитирует УНИАН сообщение фонда со ссылкой на первого заместителя директора-распорядителя МВФ Дэвида Липтона.

    Также он отметил необходимость постоянных усилий в направлении управления доходами и продвижения реформы государственного управления.

    Ранее в понедельник президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Международный валютный фонд одобрил выделение Украине очередного транша в 1 млрд долларов.

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    Министр социальной политики Андрей Рева заявлял, что обновленный меморандум о продолжении программы реформ, утвержденной Международным валютным фондом в марте 2015 года, не содержит обязательств властей, предусматривающих замораживание минимальной зарплаты, запрет на работу для пенсионеров, а также общее повышение пенсионного возраста.

    ​Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. Киев уже получил три транша на общую сумму 7,7 миллиарда долларов. Последний транш был получен в сентябре 2016 года. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 5,4 миллиарда долларов.

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