Тарута рассказал DW о катастрофических последствиях блокады Донбасса

Владимир Матвеев, обозреватель

Блокада Донбасса радикалами, Киевом и несвоевременная реакция на нее официального Киева, национализация предприятий на неподконтрольных территориях привели к "катастрофическим последствиям" по мнению внефракционного депутата украинского парламента и экс-главы Донецкой области Сергея Таруты, высказанного в интервью DW.

Согласно мнению парламентария, бывшего крупного донецкого промышленника, высказанного DW, резкое изменение ситуации в Донбассе в марте текущего года вызвано во многом торговой блокадой радикалами ДНР и ЛНР, поддержанной украинскими властями и последующей национализацией республиками предприятий до того торговавших с Киевом и платившим ему налоги.

Напомним в этом контексте, что реакция ополченцев на блокаду последовала спустя месяц. 27 февраля они выдвинули ультиматум и потребовали снять блокаду с железнодорожных веток, связывающих Донбасс с остальной территорией страны, предупреждая о национализации заводов. Киев не ответил, тогда 1 марта лидер донецких ополченцев Александр Захарченко сообщил, что народные республики вводят внешнее управление на 40 предприятиях.

А влияние этих предприятий на украинскую экономику, как отмечает в интервью Тарута, "очень большое, им нет альтернативы. Это означает, что большая часть тяжелого машиностроения останавливается или уменьшаются объемы производства предприятия на территории, которую мы контролируем. Это угроза для тысяч рабочих мест. Это потеря 2-2,2% ВВП".

В интервью DW Тарута рассказал, что за этим стоит "усталость многих из-за того, что ситуация не решается, и есть попытка ее радикализировать". Блокада "преследует не экономические, а политические цели". Было первое требование остановить "торговлю на крови". По его словам, "контрабанда есть с обеих сторон", но она идет не железной дорогой. Однако "никто не разбирается, что деньги у этих предприятий на территорию самопровозглашенных "ДНР" и ЛНР" не заходят", пишет DW.

Отмечается, что это "производственные площадки", а коммерческая деятельность идет на территории Украины, которую контролирует Киев.

Показательно, что вместо своевременного реагирования, президент Украины Петр Порошенко около двух месяцев наблюдал за развитием ситуации. Изначально официальный Киев блокаду не поддерживал, указывая на то, что она наносит урон энергетическому сектору страны. Решение, принятое СНБО Украины 15 марта, ознаменовало собой поворот на 180 градусов. Киевские власти пошли дальше радикальных националистов, которые блокировали лишь железнодорожное сообщение.

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Инициатива СНБО Украины стала своеобразной уступкой нынешних властей украинским радикалам, ультранационалистам, которые на протяжении двух месяцев блокировали железнодорожное сообщение между Киевом и республиками. СНБО поддержал предложение президента и с 15 марта были перекрыты все автомобильные и железнодорожные пути, ведущие к линии разграничения.

Наряду с этим, решение СНБО Украины о транспортной блокаде Донбасса идет вразрез с Минскими договоренностями. Более того, в марте несколько банков с российским капиталом подверглись нападению со стороны украинских радикалов. Порошенко утвердил предложенные Нацбанком страны санкции в отношении пяти структур российских банков.

При этом под угрозой оказались также перспективы экономического роста. В результате блокады, впервые после нескольких месяцев роста, промпроизводство в Украине упало на 4,6 %. По словам зампредседателя НБУ Екатерины Рожковой, сейчас обязательства банков с российским госкапиталом перед украинскими физическими и юридическими лицами составляют 1,34 млрд долларов, тогда как их кредитные портфели — 5,58 млрд долларов.

В указанном контексте, говоря о "манипуляции понятиями", Тарута рассказал, что "шахтеры, железнодорожники, металлурги, которые там работают, к терроризму не имеют никакого отношения. Они работают у своих станков, никто не думает идти воевать. Мы только наоборот создаем большие риски потери рабочих мест. Профессионалы уедут", цитирует депутата DW.

Вместе с тем, судя по результатам встречи президента США Дональда Трампа и канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Вашингтоне, Белый дом пока не намерен менять "нормандский формат" и непосредственно вмешиваться в украинский кризис. Меркель занята выборами в ФРГ.

Одновременно периодически вбрасываются "пробные шары" в виде разнообразных "планов мирного урегулирования". За последние недели озвучены несколько таких проектов: "план Манафорта", "план Януковича", "план Таруты", "план Артеменко", "план Савченко" и др.

Так, в феврале в еженедельнике "Зеркало недели" Тарута опубликовал стратегию "Три основы: легитимность, безопасность, доверие". Ключевой посыл — продление полномочий депутатов местных советов Донбасса, избранных еще в 2010 году и др.

Наряду с рациональными зернами, эти проекты объединяет одно: целиком их не может принять ни одна сторона конфликта в то время как ситуация в Украине продолжает оставаться чрезвычайно нестабильной и слабо управляемой.

Как бы там ни было, ситуация зашла в тупик и стороны конфликта регулярно обвиняют друг друга в несоблюдении пунктов минских соглашений, необходимых для урегулирования конфликта в регионе. Отстраненность Вашингтона и слабость Европы являются сегодня важным стимулятором интриг в кругах политических элит. Поэтому в Украине сейчас возможны любые сценарии развития ситуации.