Теракт в РФ, уголь из США, транш МВФ. Мнение Разумкова

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

В метро Санкт-Петербурга произошел взрыв, в результате которого 11 человек погибли, а 45 были ранены.

По данным следственного комитета России, взрыв неустановленного устройства произошел около 14.40 в вагоне поезда на перегоне станций метро "Технологический институт" и "Сенная площадь".

Позже пресс-служба следственного комитета РФ подтвердила, что взрыв в метро Санкт-Петербурга был терактом.

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Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что отправил в Государственный департамент США письмо с просьбой о помощи с антрацитовой группой угля. По его словам, речь идет о 2,5-3 миллионах тонн.

Совет директоров Международного валютного фонда принял решение о выделении Украине очередного транша в один миллиард долларов. Об этом сообщил президент Петр Порошенко в своем Twitter.

Эти и другие ключевые события понедельника, 3 апреля, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал директор украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков.

О ТЕРАКТЕ В МЕТРО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Каковы будут последствия совершенного теракта?

— Во-первых, надо выразить соболезнование родным и близким тех, кто погиб. Это трагедия и, к сожалению, это происходит не только в России, это происходит по всей Европе, и терроризм набирает обороты. И естественно, давайте не забывать, что очень схожая ситуация, только более масштабная наблюдается у нас на Востоке.

С другой стороны, последствия могут быть достаточно серьезные, потому что это уже не первый теракт за последние несколько месяцев, который происходит в России.

Мы помним и нападение на военных российских, если не ошибаюсь, погибло восемь человек с одной стороны, восемь человек нападавших. И вот такие вспышки, они на фоне международных событий очень негативно влияют на общемировой порядок, и естественно на безопасность как национальную, так и международную.

Дабы эффективно бороться с терроризмом, нужно объединяться против этого врага. Но поскольку Россия сама себя сегодня загоняет в рамки изоляции, то противостоять этой угрозе самостоятельно ей будет достаточно тяжело.

РФ декларирует себя как большого борца на геополитическом уровне с терроризмом. Может ли это привести к новой волне объединения и новому этапу в этом противостоянии с терроризмом?

– Будет ли этот теракт отрезвляющим для Кремля? К сожалению, нет, потому что часто РФ сама выступает если не прямым, то косвенным пособником таких событий, которые происходят в мире. Давайте не забывать ситуацию в Сирии, давайте не забывать ситуацию на Донбассе, и определенное попустительство со стороны российских спецслужб, имея определенную информацию по возможным терактам, которые происходили в Европе, силовики не давали этой информации ход. Но все в этом мире взаимосвязано, к сожалению, такие трагические события снова происходят в России.

В связи с терактом на территории РФ полиция трех городов Украины, где есть метрополитен: в Киеве, в Харькове и в Днепре переходит на усиленный режим несения службы. Такие меры безопасности продлятся до 15 мая, то есть до завершения песенного конкурса Евровидение-2017. Украинцам есть о чем беспокоиться?

– Есть о чем беспокоиться. Только не понимаю, почему усиленные меры несения службы наши правоохранители вводят в связи с тем, что произошло в РФ.

У нас война на Востоке, у нас работают ДРГ, у нас происходят убийства в центре столицы Украины. То есть, после того как туристы уедут… жизнь своих граждан уже не столь важна.

На самом деле, пресс-службе, наверное, стоило бы подходить более аккуратно и более осознанно к тем заявлениям, которые распространяются в СМИ от имени МВД. У нас и так полиция и НГУ несут свою службу в усиленном режиме, я уже не говорю про украинскую армию, которая воюет на Востоке.

О НОВОМ ГЛАВЕ ФРАКЦИИ БПП В ПАРЛАМЕНТЕ

Вы не находите, что слишком рискованно сейчас менять главу фракции? Артур Герасимов должен еще ознакомиться с положением дел, фракция ведь большая.

– Не полностью соглашусь, потому что те распри, которые мы можем наблюдать во фракции БПП, абсолютно не связаны с тем, будут ли досрочные выборы или нет.

Определенное влияние на депутатскую фракцию президент Украины и приближенные к нему люди сохраняют. Далеко не всегда, часто со скрипом, но, тем не менее, по состоянию на сегодня влияние администрации на фракцию все-таки имеет место быть.

То, о чем сегодня говорят коллеги, что будут досрочные выборы, это теоретически возможно, только проблема в том, что рейтинги БПП абсолютно не такие радужные, как были во время прошлых очередных выборов, и провести такое количество по списку, как и по мажоритарке, просто физически не получится.

Проблем с переназначением руководства фракции БПП не будет?

– Давайте не забывать, что де-факто коалиция у нас есть. Де-юре ее нет, потому что мы не видели ни списка подписантов, кто сегодня в коалиции, если мы идем по одной из норм закона о том, что коалиция формируется депутатскими фракциями, то у нас уже ее нет, потому что в двух депутатских фракциях – БПП и "Народном фронте" не хватает депутатов, дабы сформировать эту коалицию.

Поэтому это больше напоминает дружбу черепахи со змеей, помните, когда одна другую везет через озеро и говорит: "Укушу – сбросит, сброшу – укусит". Вот где-то так они и существуют.

О ПЛАНЕ ДЕЙСТВИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА ДО 2020 ГОДА

Сегодня правительство представило план приоритетных действий до 2020 года и план на 2017 год. То, что он сейчас появился, как-то связано с грядущим отчетом?

— Естественно, потому что они выйдут на этот отчет. Им нужно будет показать проделанную работу и сразу же предложить план дальнейших своих действий. Поэтому это закономерно, логично, и как раз вопросов к тому, почему этот документ сегодня появился, нет. Вопрос к его наполнению, наверное, есть, а вот сам факт появления удивления не вызывает.

Что касается реализации этого плана – насколько это возможно? Гройсман и его соратники будут говорить о том, что сделано за тот год?

— Они должны об этом говорить. Есть такое понятие мастер-план, есть даже программы, в которых мастер-планы пишутся, то, что сегодня было представлено на заседании Кабмина, — это задача верхнего уровня. Под ними — десятки, сотни, а иногда и тысячи более мелких задач расписываются.

Мы увидели план о намерениях, что мы хотим сделать. Но мы, к сожалению, не увидели пошаговой инструкции, как достичь этого блага в те строки, которые были обозначены. Вот в чем проблема. У нас часто планы носят какие-то замечательные идеи, очень социально ориентированы.

Стирается грань между планом и обещанием.

– Вот. А обещать – не значит жениться.

Правильная и четко поставленная цель – это половина задачи?

– Правильно. Но задача, а не хотелка. Задача – когда вы понимаете, когда вы сделаете это и получите этот результат. А когда вы для себя задачу ставите — я хочу быть миллионером, но не знаете, как достичь этого результата, или, чтобы наступил мир во всем мире, это хорошая задача, правда? Но вы не знаете, как это обеспечить, точно так же, как и я. Тогда это не задача. Это фантазия и желание.

О СБОЯХ В РАБОТЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ДЕКЛАРИРОВАНИЯ

Глава НАПК Наталия Корчак регулярно ссылается на "Укрспецсвязь" как на виновников того, что не работает реестр электронных деклараций.

— Сейчас ссылается.

Раньше не ссылалась?

– Да, раньше не ссылалась. Три недели назад я не помню, чтобы кто-то жаловался на работу "Укрспецсвязи", это раз. Два: в первую очередь… это хорошо — пенять на зеркало, все помнят продолжение этой пословицы, не буду договаривать. Но у наших чиновников есть очень классная такая особенность: когда их не трогают и не троллят, они молчат, у них все хорошо.

Когда им начинают давать по шапке, они сразу находят и коррупционную составляющую, и политическое давление, и многие другие механизмы, которые к ним применяются, потому что они некачественно делают свою работу. Вот эта ситуация с НАПК мне напоминает эту уже стандартную украинскую схему.

Когда премьер, в данной ситуации объективно, вычитал главу НАПК на заседании Кабмина, все вокруг стали врагами. В том числе ее команда, которая работает с ней, потому что мы с вами слышали и видели взаимные обвинения с ее стороны и со стороны двух ее замов, о том, что неэффективно идет работа, отсутствует вообще какое-то взаимодействие…

О ПОСТАВКАХ АМЕРИКАНСКОГО АНТРАЦИТА

Игорь Насалик заявил, что направил в Госдеп США письмо с просьбой помочь в поставках угля. Но об американском угле, по его словам, говорить еще рано украинцам.

– Далековато. И опять же, это все замечательно, можно везти, откуда угодно, вопрос в том, когда мы заключим эти договора, и насколько они выгодны будут для нашего государства, и в том числе для нас с вами, как для потребителей.

Во-вторых, цена вопроса. Потому что все транспортные затраты будут включаться в стоимость этого угля, и это снова ляжет на наши с вами плечи как потребителей, в первую очередь. Как частных потребителей, так и промышленных.

Точно так же, как ситуация с газом: нам всем обещали, что цена не поменяется, станет даже меньше, а по факту получилось, что она стала больше, в некоторых моментах даже в разы.

Это решение, кстати, будет сейчас пересмотрено, отменено? В виду того что правительство открыто выступает против и ВРУ выступает против.

— Мне бы очень хотелось надеяться, что да, но думаю, что в ближайшем будущем — нет. Потому что в данной ситуации, с точки зрения закона, они сделали все правильно.

Другой вопрос, что видимо, закон прописали так, чтобы была возможность сделать именно так, как НКРЭКУ и совершила. Заявление премьер-министра сначала было более жестким, потом оно смягчилось. Плюс, сразу же был ответ от Вовка, что мы менять ничего не будем. Настолько фамильярно отвечать премьер-министру Украины… Я не думаю, что это очень правильно и логично со стороны руководителя.

Уверенные в себе ребята там работают.

– Видимо, слишком уверенные. Особенно когда в прямом эфире они говорят неправду.

Потому что можно взять элементарную математику, и получится, что НКРЭКУ у нас говорит не совсем то, что действительно мы получаем, потому что абонплата за газ для тех потребителей, которые уменьшили свои объемы потребления газа, то к чему призывало государство, выросла.

Если вы раньше потребляли и потребляете 2000 кубов в год, то при этих изменениях, которые произошли, вы сэкономите сто гривен. Если же вы год назад решили, тоже потребляли 2000 кубов и решили за этот год утеплиться, поменять окна, поставить новый котел, провести другие механизмы, мероприятия по энергосбережению и просто прикрутили газовую горелку, и вышли на 1000 кубов в год, так вот, благодаря таким новшествам, вы переплатите на 780 гривен.

О РЕШЕНИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ МВФ ПРЕДОСТАВИТЬ УКРАИНЕ ЧЕТВЕРТЫЙ ТРАНШ

Совет директоров МВФ принял решение о выделении Украине четвертого транша в размере одного миллиарда гривен.

– К сожалению, это напоминает вынужденную меру со стороны МВФ, потому что если идти сугубо с точки зрения экономики, то предпосылок для позитивного решения со стороны МВФ о выделении очередного транша не было.

В том числе и те события, которые мы с вами можем наблюдать вокруг Гонтаревой, потому что глава НБУ – один из подписантов этого документа. И если завтра ее не будет, даже через месяц, если идти по норме НБУ, то ничего хорошего для кредитора это тоже не сулит. Поэтому, с одной стороны, это политическое решение, потому что надо было показать поддержку Украины, а свои решения МВФ принимает не только, основываясь на экономических базисах, но и на политической целесообразности. А, с другой стороны, Украине было бы тяжело без этого транша.

Но есть еще одна сторона медали, третья, вот такая у нас необычная монетка, – что мы должны сделать взамен. Мы так до конца и не получили информацию о том перечне требований, который нам выдвинул МВФ.

Пока в правительстве нам не сообщают, что меморандум изменен, невзирая на то, что есть четкие требования парламентских фракций опубликовать этот меморандум.

– Мы когда с вами приходим в банк, чтобы получить кредит, нам дают договор. В этом договоре написаны все условия, которые мы должны выполнить, пускай даже мелким шрифтом, зрение у нас хорошее, можно прочитать, и какие обязательства на себя берет банк.

В данной ситуации мы берем кредит в черной комнате, потому что мы, именно мы с вами как потребители, будем платить по этому кредиту, потому что берет ни Гройсман, ни президент, ни Насалик, ни Гонтарева. Берет украинское государство и украинский народ, а мы являемся частью этого народа, и платить по этому счету будем мы с вами.

Поэтому, наверное, было бы справедливо, если бы нам предоставили информацию, на каких условиях нам предоставляют этот кредит, потому что точно так же, как в банке, когда этот кредит уже взят, обратного хода не будет. Ты уже будешь идти в рамках тех договоренностей, тех условий, которые тебе предоставили.

С таким же вопросом мы обращаемся к политикам, чиновникам, и масса объяснений – так не положено, так не принято, пока он не подписан, его нельзя публиковать. Эти все аргументы имеют основания или это оправдания?

– Это больше напоминает оправдания, потому что, если бы там было все сугубо позитивно для Украины, для украинского народа и, самое главное, если бы представители власти в полном объеме позитивно выглядели и получали позитивный имидж в рамках этого транша, я думаю, что тут у нас на перебор – и нардепы, и представители Кабмина, и Администрации президента бегали бы и рассказывали, какие они молодцы, какой классный меморандум они смогли выбить для Украины.

Мы это с вами видим, когда появляется маломальская позиция, на которой можно попиариться, у этой победы столько отцов, прямо не знаем, куда девать. А каждый проигрыш почему-то не имеет обособленной личности, которая должна нести за нее ответственность.

Ранее политолог Василий Мокан в эфире "ГС" подчеркнул, что в борьбе с нехваткой антрацитового угля Украина пошла легким путем – решила покупать по более высокой цене за границей, хотя более дальновидно было бы переоборудовать ТЭС на другой газовый уголь.

Ранее эксперт Института политического образования Александр Солонтай в эфире "ГС" заявил, что для того, чтобы система е-декларирования полностью заработала, важна не только сама подача деклараций, но и их проверка.