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    Портнов: транш МВФ – это уступка МВФ самому себе

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    Транш МВФ: Украина опять в режиме stand-by (361)

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    Выделение средств МВФ – это поиск решения между плохим, очень плохим и ужасным, когда отсутствие средств уже в ближайшее время могло бы привести не только к экономическому, но и политическому дефолту Украины, считает Андрей Портнов.
    Андрей Портнов. Архивное фото
    Украинское фото

    РИА Новости Украина

    В понедельник, 3 апреля, совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение Украине кредитного транша в размере одного миллиарда долларов. 

    Произошло это на фоне разразившегося скандала с расследованием дела о растрате руководством НБУ средств, выделенных на рефинансирование коммерческих банков.

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    Международный валютный фонд
    REUTERS Dado Ruvic/Коллаж РИА Новости Украина
    МВФ одобрил выделение Украине транша. Что взамен?

    Совет директоров также завершил в понедельник консультации 2016 года с Украиной согласно Статье IV. Соответствующий пресс-релиз будет выпущен отдельно.

    Решение МВФ на своей странице в Facebook прокомментировал экс-заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов.  

    "Президент Украины заявил, что сегодняшнее решение МВФ о выделении миллиарда – признание украинских реформ.

    Я же вижу другую мотивацию МВФ. Думаю, выделение этих средств – поиск решения между плохим, очень плохим и ужасным, когда отсутствие средств уже в ближайшее время могло бы привести не только к экономическому, но и политическому дефолту.

    Все это вместе могло подтолкнуть к смене правящего режима и контролируемого третьими странами внешнеполитического курса Украины.

    Нет никаких реформ. Выделение средств – это уступка МВФ самому себе и своим акционерам", – написал Портнов.

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