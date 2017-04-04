Портнов: транш МВФ – это уступка МВФ самому себе

РИА Новости Украина

В понедельник, 3 апреля, совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение Украине кредитного транша в размере одного миллиарда долларов.

Произошло это на фоне разразившегося скандала с расследованием дела о растрате руководством НБУ средств, выделенных на рефинансирование коммерческих банков.

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Совет директоров также завершил в понедельник консультации 2016 года с Украиной согласно Статье IV. Соответствующий пресс-релиз будет выпущен отдельно.

Решение МВФ на своей странице в Facebook прокомментировал экс-заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов.

"Президент Украины заявил, что сегодняшнее решение МВФ о выделении миллиарда – признание украинских реформ.

Я же вижу другую мотивацию МВФ. Думаю, выделение этих средств – поиск решения между плохим, очень плохим и ужасным, когда отсутствие средств уже в ближайшее время могло бы привести не только к экономическому, но и политическому дефолту.

Все это вместе могло подтолкнуть к смене правящего режима и контролируемого третьими странами внешнеполитического курса Украины.

Нет никаких реформ. Выделение средств – это уступка МВФ самому себе и своим акционерам", – написал Портнов.