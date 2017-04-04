МВФ одобрил выделение Украине транша. Что взамен?

Владимир Матвеев, обозреватель

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) в понедельник, 3 апреля, завершил третий пересмотр экономической программы Украины в рамках механизма расширенного финансирования (EFF), что позволяет выделить Украине около $1 млрд (734,05 млн SDR), сообщает пресс-служба представительства МВФ в Украине.

Совет директоров также завершил в понедельник консультации 2016 года с Украиной согласно Статье IV. Соответствующий пресс-релиз будет выпущен отдельно.

После дискуссии Совета директоров Дэвид Липтон, первый заместитель директора-распорядителя и исполняющий обязанности председателя, сказал, что "для достижения более быстрого и устойчивого роста, что является важным для повышения доходов и что позволило бы Украине догнать своих соседей по региону, необходимо ускоренное внедрение структурных реформ для улучшения бизнес-среды и привлечения инвестиций".

Он подчеркнул, что "началом должна стать приватизация и развитие рынка сельскохозяйственных земель".

По словам Липтона, "борьба с коррупцией должна быть более решительной, поскольку, даже с созданием новых институтов по борьбе с коррупцией, конкретные результаты пока не достигнуты".

После этого первый заместитель директора-распорядителя сказал, что госдолг Украины остается на высоком уровне, "несмотря на значительное корректировки фискальной политики".

По его словам, "Украина не может больше позволить себе откладывать комплексную пенсионную реформу, которая предусматривала бы, в частности, и повышение эффективного пенсионного возраста".

В сообщении отмечается, что "необходимы постоянные усилия по улучшению администрирования доходов и продвижения реформы системы государственного управления".

Наряду с высокой оценкой управления НБУ "денежно-кредитной политикой в очень сложный период", отмечается важное значение "сохранения независимости НБУ", так же как и "продолжения внедрения денежно-кредитной политики, что, как и ранее, сосредоточена на сдерживании инфляции и восстановлении международных резервов в рамках режима гибкого валютного курса".

Липтон также отметил как прогресс "в восстановлении банковской системы", так и "необходимость продолжать усилия по восстановлению устойчивости банков и усилению их способности поддерживать рост".

В частности, отмечается, что недавняя национализация крупнейшего банка Украины "стала важным шагом для обеспечения финансовой стабильности, но теперь она должна быть поддержана усилиями по обеспечению погашения кредитов с целью минимизации затрат для налогоплательщиков. Рекапитализация других банков и сокращение объемов кредитования связанных лиц должны быть завершены".

В изданном документе Фонда напоминается, что "международные партнеры Украины предоставили существенную финансовую и техническую поддержку усилиям власти по укреплению экономики, и их продолжающаяся помощь остается важным фактором успеха программы. Добропорядочные усилия, направленные на решение проблем внешней задолженности, должны продолжаться".

Напомним, рассмотрение вопроса о выделении Украине очередного транша планировалось 20 марта. Однако обсуждение вопроса сняли с повестки дня и перенесли на неопределенный срок. Как говорилось в сообщении, разосланном участникам заседания, это было сделано в связи с необходимостью "оценки развития событий за последнее время и политических мер, влияющих на финансовый сектор и более широкие экономические перспективы".

Минфин Украины 19 марта пояснил, что перенос сроков проведения заседания обусловлен необходимостью уточнить расчеты экономических последствий мер, связанных с транспортной блокадой Киевом Донбасса, национализации предприятий на не подконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей, а также в связи с признанием паспортов, выданных на этих территориях.

Минфин и Нацбанк Украины позднее направили в МВФ откорректированные макроэкономические прогнозы.

Напомним, четырёхлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. Ранее Киев уже получил три транша на общую сумму 7,7 миллиарда долларов. Последний транш был получен в сентябре 2016 года. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 5,4 миллиарда долларов.

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Решение МВФ о выделении очередного транша принято на фоне разразившегося в Украине скандала с расследованием дела о растрате руководством Нацбанка средств, выделенных на рефинансирование коммерческих банков. По данным Национального антикоррупционного бюро Украины, возможный ущерб может исчисляться миллиардами гривен.

В связи с этим, задержка выделения Украине очередного транша от МВФ проходила также на фоне регулярных слухов об отставке руководителя Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

Заместитель главы фракции БПП Ирина Луценко, которая еще в понедельник утром говорила о том, что Гонтарева написала заявление об отставке, после заседания фракции БПП отметила, что работа главы НБУ устраивает коалицию, и Гонтарева остается работать на своей должности.

Напомним, Украина также рассчитывает получить 600 млн евро от Евросоюза на следующей неделе.