Бойко: получение кредита МВФ скоро станет национальным праздником

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Власти скоро доведут страну до того, что получение очередного кредита Международного валютного фонда (МВФ) станет национальным праздником, считает сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" в парламенте, депутат Юрий Бойко.

МВФ одобрил в понедельник выделение Украине очередного транша на 1 миллиард долларов в рамках программы финансовой помощи, при этом призвав "продолжать добросовестные усилия по остающейся суверенной задолженности". Фонд призвал Украину не откладывать проведение пенсионной реформы, включая повышение пенсионного возраста.

"Скоро предоставление очередного кредита нашей стране станет национальным праздником. К этому ведет нас нынешняя власть. На самом деле нужно знать условия, на которых Украине предоставлен очередной кредит. Потому что, как говорится, "дьявол прячется в деталях". Мы требовали их обнародования. И думаю, что сегодня мы все увидим, что "заложило" правительство, чтобы получить этот миллиард долларов от МВФ", — цитирует слова Бойко пресс-служба партии во вторник.

По его словам, внешние займы сегодня абсолютно нецелесообразны и губительны для страны. "Мы должны использовать ресурсы государства, экономики, а не сидеть на кредитах", — добавил сопредседатель фракции.

Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 4,4 миллиарда долларов.