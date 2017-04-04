После транша МВФ. Чего не ждать в Украине?

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

МВФ выделил Украине четвертый транш на сумму миллиард долларов. Соответствующее решение Совет директоров Фонда принял 3 апреля. О этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

Четырехлетнюю программу сотрудничества Украина и МВФ начали в 2015-ом году. Всего в рамках этой кредитной программы предусмотрено выделение 17 миллиардов долларов. После получения четвертого транша, сумма займа составит почти 8,5 миллиардов долларов.

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Экономические аспекты и последствия сотрудничества прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы заслуженный экономист Украины, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский.

Когда ждать денег?

— Я думаю, сегодня-завтра, это 100%.

А тратить куда будем?

— А никуда не будем. По большому счету, философия подобного финансирования, как мы знаем, в рамках этой программы должно быть выделено порядка 17 миллиардов, эти деньги распределяются по нескольким направлениям. Одни на золотовалютные резервы (ЗВР), чтобы поддерживать показатели Украины, чтобы другие потенциальные инвесторы мало-мальски были спокойны, заводя сюда деньги или свои бизнес-интересы. Вторая часть — будут финансироваться макроэкономические показатели.

Например?

— Давайте скажем так, это, по большому счету, может быть реконструкция автодорог. Либо перевооружение каких-то комплексов железной дороги, в рамках приватизации, в рамках реструктуризации. Либо частично пойдет на поддержку финансов для осуществления каких-то серьезных реформ в Украине, например, реформа медицины, куда нужны серьезные, капитальные вложения и прочее. Но это все, опять же, в виде финансового плеча. По большому счету, подобные деньги нужны Украине для того, чтобы показать внешнему рынку, что есть некие аудиторы в лице МВФ, которые оценивают, мониторят постоянно и оценивают ситуацию в Украине, и в рамках подтверждения, что здесь мало-мальски все нормально и все в рамках прогнозируемого, выделяются некие суммы денег. Украина складирует на свои ЗВР, для того чтобы показать, что все в норме. Как-то так.

Так теперь ждать, что другие кредиторы хлынут в Украину, инвестиции тоже?

— Нет, конечно, к сожалению, ждать не приходится, потому что наряду с этим у нас есть еще куча других проблем. Например, вчерашнее заявление министра финансов, о том что уже с мая у нас пойдет первый транш этого года, в этом году ожидается еще четыре транша, это от МВФ. Что касается других инвесторов, тут надо понимать, куда и зачем сюда вкладывать деньги. Мы говорим сегодня о теории. Теоретически, есть международные финансовые институты, которые оценили Украину и сами выделяют сюда деньги. Поэтому, если брать на бытовом уровне, желающие, делайте как мы. А вот тут стоит другой вопрос: а куда вкладывать в Украину сегодня деньги, учитывая то, что у нас к сожалению бизнес сворачивается, индекс деловой активности тоже падает, поэтому нужно в эту сторону смотреть.

Миллиард от МВФ как-то может отразиться на устойчивости гривны?

— Конечно, подобные вещи положительно влияют на курс валюты. Как минимум, курс расти не будет и не будут генерироваться панические настроения, что само по себе неплохо. Потому что в Украине, как часто бывает, различные настроения влияют на скачки курса гривны. То есть в этой ситуации курс, я надеюсь, как был, так и будет в пределах данных показателей: 26,5-27.

А какие другие факторы могут повлиять на курс гривны?

— Это может быть политическая составляющая, которую мы сегодня наблюдаем. Это может быть ситуация военная, к сожалению, то, что мы тоже сегодня наблюдаем. Хотя с другой стороны, вопрос задекларированного перемирия, на бумаге оно есть, но по факту его нет. То есть у нас две большие составляющие. Это политика и война. И то, и то у нас сегодня находится в нестабильной ситуации.

У нас уже 8,5 миллиардов займа по этой программе МВФ. А когда нам это все отдавать и каким образом?

— Подобные мероприятия, как правило, возвращаются или отдаются несколькими путями. Или никогда, через дефолт, чего не хотелось бы. Тут же нюанс в чем стоит? Что существует программа между государством Украина и МВФ, которая расписана на несколько этапов, в рамках которых на выходе должно ожидаться некое изменение в экономической ситуации и какой-то серьезный такой рост экономики. В рамках роста экономики появляются дополнительные доходы, в виде налогов, которые можно направлять частично на возврат подобных кредитов. Поэтому здесь цепочка безусловно. По большому счету, это экономические взаимоотношения, и если одна сторона не видит вероятность возврата этих денежных средств, то, конечно же, кредитовать не будет. В данной ситуации мы допускаем, что в рамках глобального договора между Украиной и МВФ, пока МВФ эта ситуация устраивает, он видит теоретически, как и когда Украина начнет возвращать денежные средства.

Теоретически?

— Мы же говорим, что у нас существует несколько не совсем стабильных факторов, это политика и война, которые могут повлиять на сроки возврата денежных средств и выполнения этих обязательств. Исходя из этого, понятно, нам сразу никто не дал 17 миллиардов. А если этапы получения не выполнены — извините, давайте, докачивайте эту ситуацию.

Какое отношение Запада к Украине сейчас? Верят ли они в успешное развитие, что все будет хорошо?

— Если брать мое частное мнение, что если Украину не вытащить любыми методами, хоть за уши из экономической ситуации, и не выстроить достаточно интересную экономическую модель, то это может аукнуться самому Западу. Поэтому в данной ситуации прагматично Западу категорически выгодно, чтобы Украина сверкала и сияла, например, как западный Берлин во всей восточной Германии.

В сообщении от МВФ приводятся слова первого заместителя директора-распорядителя фонда Дэвида Липтона, который говорит: "украинская экономика демонстрирует хорошие признаки восстановления, рост возвращается, инфляция снижена, а международные резервы удвоились". Насколько это близко к реальности и какие процессы сейчас происходят в нашей экономике? За счет чего такая стабилизация роста экономики?

— В первую очередь, к сожалению, это за счет реакции внешнего рынка на созданные процессы. Поднялись цены на металл, на химическое сырье, исходя из этого золотовалютные поступления в Украину от экспортных операций увеличиваются. Плюс к этому, неплохой, даже очень хороший урожай прошлого года тоже дает нам стабильные поступления денежных средств. Баланс между приходом и расходом у нас в Украине положительный и устойчивый уже последние 3-4 месяца идет. Поэтому, исходя из этого, и поступило это заявление.

Ранее управляющий партнер Консалтинговой компании "Финансовая студия" Евгений Невмержицкий в эфире Голоса Столицы заявил, что ведение санкций против банков с госкапиталом РФ влияет на экономику Украины больше, чем отсрочка с выделением транша от МВФ.

Бывший заместитель главы НБУ Александр Савченко отметил, что Украина очередной транш от МВФ использует в основном для погашения ранее взятых кредитов.