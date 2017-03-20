Тарифная весна: услуги ЖКХ становятся предметом роскоши - пресс-конференция

Во вторник, 21 марта, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Тарифная весна: услуги ЖКХ становятся предметом роскоши".

В случае реализации положений последней версии проекта меморандума с МВФ, по утверждениям экспертов, газ можно будет отнести к предметам роскоши на уровне автомобиля Bugatti или ювелирных изделий Chopard и DAMIANI. Что говорится в тексте Меморандума в разделе "Политика в энергетическом секторе"? Это сокращение социальных норм потребления энергоносителей и тепла, отмена рассрочки по уплате за коммунальные услуги, которая была введена в прошлом году. В проекте Меморандума предполагается, что цена на газ, добываемый в Украине, должна формироваться на базе европейских хабов. Но затраты на добычу и платежеспособный спрос в Украине и ЕС — вещи просто несопоставимые. Кабмин и НКРЭКУ продолжают увеличивать цены на газ: 21 февраля утвержден Порядок пересмотра предельных розничных цен на природный газ для населения и предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ). Согласно этому Порядку правительство может корректировать цены каждые полгода, если стоимость импортируемого газа увеличится за полугодие более чем на 10%. Кабмин также ввел в обиход два новых понятия — "газовый год" (с 1 октября по 30 сентября) и "газовое полугодие" (с 1 апреля по 30 сентября и с 1 октября по 31 марта).



Электроэнергия дорожает, несмотря на существенный профицит ее производства, отмечают эксперты. Пересмотрены корректирующие коэффициенты для расчета размера расходов электрической энергии, природного газа и других видов топлива на нужды отопления в многоэтажных домах. Кабмин принял решение о снижении социальных нормативов на пользование услугами ЖКХ. Общее сокращение норм потребления за 2,5 года составляет более 50%. Общая стоимость жилищно-коммунальных услуг за этот период выросла на 400% (в среднем) и продолжит свой рост. Количество оформителей субсидий увеличилось с 7% до почти 60% от общей численности домохозяйств в Украине, а уровень оплат за услуги ЖКХ снизился до 62,6%. Снижение социальных норм потребления приведет к увеличению счетов за ЖКХ для населения, дальнейшему снижению уровня оплаты услуг из-за увеличения их стоимости, увеличению расходов на субсидии из бюджета из-за роста количества оформителей субсидий и объемов платежей.



Эксперты пресс-конференции:

Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины

Валерий Гуманенко, депутат Киевсовета, член комиссии по вопросам ЖКХ и ТЭК

Юрий Гаврилечко, эксперт Фонда общественной безопасности

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