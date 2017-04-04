Комиссия ООН начала расследовать химатаки в Сирии

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Комиссия ООН начала расследовать предполагаемые химические атаки в сирийской провинции Идлиб, говорится в заявлении Комиссии.

"Вызывают обеспокоенность сообщения, которые указывают на то, что эта атака была совершена с использованием химического оружия. Комиссия в настоящее время проводит расследование обстоятельств, связанных с атакой, включая сообщения о возможном использовании химического оружия, а также о последовавшей за ней новой атакой на медицинское учреждение, где получали помощь раненые", — говорится в заявлении.

Комиссия подчеркивает, что "использование химического оружия, равно как и целенаправленная атака на медицинское учреждение могут быть расценены как военные преступления и являются серьезными нарушениями международного гуманитарного права".

"Миссия по установлению фактов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая работает сейчас в Сирии, а также независимый Совместный механизм по расследованию, в дополнение к Комиссии по расследованию в Сирии должны получить полную поддержку по расследованию случившегося. Исключительно важно, чтобы те, кто стоит за данными атаками, были найдены и понесли наказание", — отмечается в заявлении.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии.

В ответ на это источник в ВС Сирии заявил РИА Новости, что сирийская армия не обладает каким-либо химическим оружием, а заявления оппозиции могут быть частью пропагандистской акции против правительственной армии.

Ранее Совет Евросоюза в понедельник, 3 апреля, принял стратегию по Сирии, сообщается на официальном сайте. Совет отметил, что конфликт в Сирии напрямую влияет на ситуацию в ЕС.