Фотоитоги 4 апреля: траур в РФ, Порошенко в Риге, зоозащитники под Радой

Во вторник киевляне несут цветы к посольству РФ в Киеве, чтобы почтить память погибших при взрыве в метро Санкт-Петербурга.
В понедельник около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.
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Зоозащитники провели возле Верховной Рады акцию против жестокого обращения с животными. Активисты требовали у народных депутатов принять законопроект №5119-1 об усилении уголовной ответственности за жестокое обращение с животными.
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