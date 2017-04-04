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    Фотоленты

    Фотоитоги 4 апреля: траур в РФ, Порошенко в Риге, зоозащитники под Радой

    (обновлено: )25
    Люди несут цветы к посольству России в Киеве в память о погибших в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге
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    Во Львове мусоровоз провалился под асфальт
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    Образец новой банкноты в 50 евро в штаб-квартире Европейского центрального банка (ЕЦБ) во Франкфурте-на-Майне
    Члены фракции Радикальной партии во главе с председателем фракции Олегом Ляшко блокируют трибуну парламента во время заседания Верховной Рады Украины
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и председатель правления Skoda Auto Бернхард Майер
    Президент Украины Петр Порошенко и президент Латвии Вейонис во время официальной церемонии встречи
    Иракцы бегут из своего района в городе Мосул
    Люди несут цветы к посольству России в Киеве в память о погибших в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге
    Люди несут цветы к посольству России в Киеве в память о погибших в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция зоозащитников под Верховной Радой Украины
    Акция зоозащитников под Верховной Радой Украины
    УНИАН
    Во Львове мусоровоз провалился под асфальт
    facebook.com/igor.zinkevych
    Фонтаны на Крещатике: запуск и ремонтные работы
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Неизвестные украли четыре бронзовые детали Вечного огня в парке Славы в Киеве
    Неизвестные украли четыре бронзовые детали "Вечного огня" в парке Славы в Киеве
    Украинское фото
    Образец новой банкноты в 50 евро в штаб-квартире Европейского центрального банка (ЕЦБ) во Франкфурте-на-Майне
    Образец новой банкноты в 50 евро в штаб-квартире Европейского центрального банка (ЕЦБ) во Франкфурте-на-Майне
    REUTERS Kai Pfaffenbach
    Члены фракции Радикальной партии во главе с председателем фракции Олегом Ляшко блокируют трибуну парламента во время заседания Верховной Рады Украины
    Члены фракции Радикальной партии во главе с председателем фракции Олегом Ляшко блокируют трибуну парламента во время заседания Верховной Рады Украины
    УНИАН
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и председатель правления Skoda Auto Бернхард Майер
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и председатель правления Skoda Auto Бернхард Майер.
    УНИАН
    Президент Украины Петр Порошенко и президент Латвии Вейонис во время официальной церемонии встречи
    Президент Украины Петр Порошенко и президент Латвии Вейонис во время официальной церемонии встречи
    УНИАН
    Иракцы бегут из своего района в городе Мосул
    Иракцы бегут из своего района в городе Мосул.
    REUTERS Andres Martinez Casares

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    Люди несут цветы к посольству России в Киеве в память о погибших в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге

    Во вторник киевляне несут цветы к посольству РФ в Киеве, чтобы почтить память погибших при взрыве в метро Санкт-Петербурга.

    В понедельник около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.

    Смотрите также: Теракт в Петербурге: люди несут цветы к посольству РФ в Киеве

    Зоозащитники провели возле Верховной Рады акцию против жестокого обращения с животными. Активисты требовали у народных депутатов принять законопроект №5119-1 об усилении уголовной ответственности за жестокое обращение с животными.

    Смотрите также: Акция зоозащитников под Радой: остановите убийства животных

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