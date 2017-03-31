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    Розенко: оснований для роста коммунальных тарифов нет

    (обновлено: )5501
    Оснований для роста цен на коммунальные платежи в Украине нет. Об этом заявил вице-премьер Павел Розенко. Он добавил, что будет классическая цена на газ и будет вторая цена на поставку.
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    "Все таки я на сегодняшний день не вижу никаких оснований на то, чтобы коммунальные платежи или плата за газ в 2017 году росла. Что это означает: что эта цифра цены на газ на сегодняшний день зафиксирована. И что рост цены на газ в этом году, я надеюсь, не произойдет. По крайней мере решению правительства зафиксирована цена на газ, если я не ошибаюсь, 1 октября на уровне 6870 грн. То есть на уровне прошлого года, прошлого отопительного сезона. Сегодня нет никаких оснований на повышение ни цены на газ для населения, ни на повышение жилищно-коммунальных услуг", — заявил вице-премьер.

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