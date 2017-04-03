НКРЭКУ попросит Кабмин не допустить роста тарифа на газ

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), обратится в Кабмин с предложением принять меры для недопущения роста тарифа на газ для населения, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

Ранее НКРЭКУ ввела с 1 апреля для населения и промышленных потребителей абонентскую плату за пользование газосетями. Новые тарифы, по сути, являются платой за подключение к системе газоснабжения и будут оплачиваться ежемесячно на основании мощности счетчика потребителей вне зависимости от фактического потребления. В соответствии с решением, потребителям будет начисляться плата за газ как за товар, а также отдельно плата за пользование присоединенными мощностями. Премьер Владимир Гройсман потребовал пересмотреть решение о введении абонентской платы за пользование газосетями.

"Уже два года Кабмин регулирует конечную цену на природный газ для нужд населения и для производства тепловой энергии путем наложения специальных обязательств… Учитывая это, НКРЭКУ обратится в Кабмин с предложением не повышать общий счет (конечную цену) для населения", — говорится в сообщении.

Как отмечается, конечный тариф на газ суммарно состоит на 87% из цены газа как товара (регулируется постановлением Кабмина) и на 13% — из платы за доставку (регулируется решениями Нацкомиссии).

"Введение принципа мощности (расчета платы за доставку, исходя из пропускной мощности газового счетчика – Ред.) также содержится в меморандуме о сотрудничестве с МВФ", — отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, Нацкомиссия инициирует дополнительный период для адаптации потребителей с наименьшими размерами газового счетчика и перенесет введение платы за доставку для этой категории потребителей до принятия решения по снижению тарифов на энергию.

В Украине с 2014 года в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом происходило неоднократное повышение цены на газ для населения, в связи с чем росли тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Стоимость 1 тысячи кубометров газа для населения с 725 гривен в 2013 году выросла до 6,879 тысячи гривен (с 28 до 266 долларов) в 2016 году, или в 9,5 раз. Правительство в связи с этим запустило программу компенсации расходов на возросшие тарифы для малообеспеченных слоев населения за счет предоставления адресных субсидий. Кабмин также утвердил условия предоставления рассрочки по коммунальным платежам для семей, не получающих субсидии — согласно принятому документу, потребители могут оплачивать 50% стоимости услуг, а остальная часть должна быть погашена до начала следующего отопительного сезона.