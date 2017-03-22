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    Рост коммунальных тарифов: на реформе ЖКХ можно ставить крест – Гуманенко

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    Подорожавшая весна: рост цен и тарифов (475)

    (обновлено: )22010
    Депутат Киевсовета, член комиссии по вопросам ЖКХ и ТЭК Валерий Гуманенко на пресс-конференции в РИА Новости Украина заявил, что на задекларированной ранее правительством реформе ЖКХ можно ставить крест.
    Канал на Youtube РИА Новости Украина

    Электроэнергия дорожает, несмотря на существенный профицит ее производства. Пересмотрены корректирующие коэффициенты для расчета размера расходов электрической энергии, природного газа и других видов топлива на нужды отопления в многоэтажных домах. Кабмин принял решение о снижении социальных нормативов на пользование услугами ЖКХ. Общее сокращение норм потребления за 2,5 года составляет более 50%. Общая стоимость жилищно-коммунальных услуг за этот период выросла на 400% (в среднем) и продолжит свой рост. Количество оформителей субсидий увеличилось с 7% до почти 60% от общей численности домохозяйств в Украине, а уровень оплаты за услуги ЖКХ снизился до 62,6%.

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    Эксперты отмечают, что снижение социальных норм потребления приведет к увеличению счетов за ЖКХ для населения, дальнейшему снижению уровня оплаты услуг из-за увеличения их стоимости, увеличению расходов на субсидии из бюджета из-за роста количества оформителей субсидий и объемов платежей.

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