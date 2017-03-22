Рост коммунальных тарифов: на реформе ЖКХ можно ставить крест – Гуманенко

Электроэнергия дорожает, несмотря на существенный профицит ее производства. Пересмотрены корректирующие коэффициенты для расчета размера расходов электрической энергии, природного газа и других видов топлива на нужды отопления в многоэтажных домах. Кабмин принял решение о снижении социальных нормативов на пользование услугами ЖКХ. Общее сокращение норм потребления за 2,5 года составляет более 50%. Общая стоимость жилищно-коммунальных услуг за этот период выросла на 400% (в среднем) и продолжит свой рост. Количество оформителей субсидий увеличилось с 7% до почти 60% от общей численности домохозяйств в Украине, а уровень оплаты за услуги ЖКХ снизился до 62,6%.

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Эксперты отмечают, что снижение социальных норм потребления приведет к увеличению счетов за ЖКХ для населения, дальнейшему снижению уровня оплаты услуг из-за увеличения их стоимости, увеличению расходов на субсидии из бюджета из-за роста количества оформителей субсидий и объемов платежей.