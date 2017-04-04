"Просим не угрожать". Киев ответил на письмо организаторов Евровидения

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Члены наблюдательного совета "Национальной общественной телерадиокомпании Украины" (НОТУ) выступили с публичным заявлением в ответ на письмо генерального директора Европейского вещательного союза Ингрид Делтенре к премьер-министру Владимиру Гройсману, в котором призывают организаторов Евровидения воздержаться от угроз и уважать суверенитет Украины. Текст заявления опубликован на сайте "Первого национального" телеканала.

Комментируя угрозы Делтенре относительного того, что Украина "будет исключена из последующих событий" (а именно проведения Евровидения), если российской певице Юлии Самойловой не будет разрешен въезд в Украину для участия в Евровидении, в НОТУ заявили, что артистка нарушила суверенитет и законы Украины.

"Посетив Крым без разрешения украинских властей, Юлия Самойлова нарушила суверенитет и законы Украины. Кроме Российской Федерации, ни одна другая страна, общественные вещатели которой входят в состав Европейского вещательного союза, не имеет оснований оспаривать такую ​​квалификацию действий Юлии Самойловой, поскольку ни одна европейская страна не признает принадлежности Крыма к Российской Федерации", — сказано в заявлении.

НОТУ полностью "разделяет негативные чувства" членов Европейского вещательного союза по поводу того, "что нынешнее соревнование используется как средство в нынешнем противостоянии между Российской Федерацией и Украиной".

"Однако нас удивляет тот факт, что "огорчение" и "ярость" по этому поводу генеральный директор Европейского вещательного союза выражает не российской, а украинской стороне. Это существенно противоречит заявлениям г-жи Ингрид Делтенре об "аполитичности" Евровидения, поскольку фактически госпожа Делтенре принимает сторону Российской Федерации в устроенной российской стороной политической провокации", — сказано в заявлении.

"Требование отменить решение Службы безопасности Украины, принятое в пределах его законных полномочий, как и тезис о согласовании решений Службы безопасности Украины с Европейским вещательным союзом, могут быть расценены как вмешательство во внутренние дела Украины, что выходит за пределы полномочий ЕВС и задач конкурса "Евровидение", — добавил вещатель.

НОТУ призывает генерального директора Европейского вещательного союза Ингрид Делтенре уважать суверенитет Украины.

"Призываем госпожу Ингрид Делтенре, и в ее лице, Европейский вещательный союз уважать суверенитет Украины, не превращать Европейский вещательный союз в инструмент усиления чужих политических манипуляций и не препятствовать такими заявлениями нормальном и полноценному проведению конкурса — как в этом году, так и в будущем. Призываем также избегать угроз об исключении Украины из числа участников конкурса "Евровидение", — резюмировали в НОТУ.