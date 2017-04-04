Гройсман: нет оснований повышать тарифы на газ

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что нет никаких оснований говорить о повышении тарифов на газ, информирует "112 Украина".

"Я считаю, что сейчас никаких оснований говорить о повышении цен на тарифы нет. Более того, я подчеркиваю, что наша задача сегодня — избавиться от энергетической зависимости и я считаю, что это можно отнести к положительным результатам нашей деятельности. Мы остановили падение добычи украинского газа и возобновили рост добычи. Фактически мы можем в этом году добывать больше на 500 млн кубов, чем это было в прошлом году".

Также премьер высказался о назначении тарифов на газ.

"Мы установили только предельную цену на газ. Все остальное утверждает именно Нацкомиссия. Надо отдать должное, что расчеты Нацкомиссии по тарифам приносят Теплокоммунэнерго. И как раз они принадлежат городским общинам. И здесь нужно, чтобы на местах были достаточно серьезные динамические программы модернизации жилищно-коммунального сектора и в том числе и коммунальные теплоэнергетики. Никто сегодня не может отрицать, что нужно устанавливать индивидуальные тепловые пункты в городах, делать модернизацию производства тепла, совершенствовать транспортировки тепла", — отметил он.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабмин потребует пересмотреть решение НКРЭКУ о введении в действие абонентской платы за газ. В Нацкомиссии, в свою очередь, заявили, что категорически против отмены данного платежа. После этого президент Петр Порошенко заявил о необходимости приостановить абонплату за газ. В итоге Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), решила приостановить действие своего решения о введение абонплаты за газ.