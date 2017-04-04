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    Всемирный банк ухудшил прогноз инфляции в Украине

    (обновлено: )18202
    Во Всемирном банке считают, что повышение минимальной заработной платы в Украине в текущем году приведет к ускорению инфляции на уровне 10%.
    Всемирный банк (ВБ)
    Фото из аккаунта Всемирного банка на Flickr

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогноз инфляции в Украине в 2017 году до 10% с ожидаемых ранее 8,5%, сообщила на пресс-конференции во вторник ведущий экономист представительства Всемирного банка в Белоруссии, Молдавии и Украине Анастасия Головач.

    Заслуженный экономист Украины, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский. Архивное фото
    Радио Голос Столицы/Скриншот
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    По ее словам, ВБ ожидает, что повышение минимальной заработной платы в Украине в текущем году приведет к ускорению инфляции.

    "Сейчас мы ожидаем инфляцию на уровне 10%", — сказала Головач.

    ВБ ожидает роста ВВП Украины в текущем году на уровне 2%. Ранее Национальный банк Украины ухудшил прогноз роста экономики страны на 2017 год с 2,8% до 1,9% в связи с блокадой Донбасса, при этом регулятор не ожидает значительного влияния блокады на инфляцию, которая прогнозируется в текущем году на уровне 9,1%.

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