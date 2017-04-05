Депутат о последствиях отказа Украины от лекарств РФ

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Министерство здравоохранения планирует отказаться от лекарств российского производства. Ведомство уже направило соответствующее письмо в Кабмин с предложением прекратить поставки российских лекарств на украинский рынок. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Возможные последствия отказа от лекарств российского производства проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы вице-президент объединения работодателей медицинских работников Виктор Чумак.

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(текст публикуется на языке оригинала)

Чи багато ліків російського виробництва на українському ринку?

— Обсяг їх загальної реалізації трохи більший 1%. З точки зору асортименту, оскільки Україна має власну найпотужнішу фармацевтичну галузь, це взагалі не позначиться на хворих. Це з одного боку. З іншого боку, буде проблема у самих фармацевтичних підприємств. Таким чином ми втратимо певний експортний потенціал. Що стосується хворих, вони не відчують, якщо немає спеціальних вподобань.

Наскільки обмежиться асортимент в українських аптеках через відмову від ліків російського виробництва?

— Майже по всіх позиціях є українські аналоги. Росія не є тією країною, яка має оригінальні лікарські засоби. Тому я не бачу таких проблем. Все буде замінено і взагалі у нас дуже велика конкуренція. З цього приводу, я вважаю, що хворі це не відчують і аптеки теж.

Як діє програма "Доступні ліки", за якою пацієнти можуть отримати ліки від серцево-судинних захворювань, діабету другого типу і бронхіальної астми безкоштовно або з незначною доплатою? DOMINIQUE FAGET / AFP Как вам жизнь на руинах того, что осталось от медицины?

— Потрібен час для того, щоб вона запрацювала, тому що тільки сьогодні вночі, опублікували перелік препаратів, які будуть безкоштовними, а за які треба буде доплачувати. На мій погляд, цього не треба було робити, а треба було продовжити програму по гіпертонії. Не буде можливості відстежити за наслідками цієї програми, тому що в серцеві входить велика кількість хвороб, а людина хворіє конкретно, наприклад, на гіпертонію. Для гіпертонії є не всі препарати. Для стенокардії є всього два препарати. Для діабету теж два препарати. Що вони вирішують для діабетика? Нічого. Це викличе більше негативу, ніж позитиву. Ми про це доповідали і говорили. Гіпертонію розкручували два роки і тільки вона пішла, все зупинилось. Все тому, що фармацевтичним західним компаніям це невигідно. Оскільки наш уряд обслуговує, в основному, західні компанії, процесс зупинили. Тепер взагалі незрозуміло, що вони хочуть. Це піар і не більше того.

Ранее представитель аптечной сети Евгений Петренко заявил в эфире Голоса Столицы, что выделенные из госбюджета средства на реимбурсацию лекарств в Украине осядут у чиновников в карманах.

Также эксперт по вопросам реформирования медицины Зоряна Черненко в эфире "ГС" заявила, что программа реимбурсации лекарств в Украине начнет действовать только после подписания договоров между аптеками и Минздравом.