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    Точка зрения

    Депутат о последствиях отказа Украины от лекарств РФ

    (обновлено: )55505
    Вице-президент объединения работодателей медицинских работников Виктор Чумак в эфире Голоса Столицы заявил, что украинцы не почувствуют обеднения ассортимента лекарств в аптеках из-за отказа от лекарств РФ в случае, если нет особых предпочтений.
    Таблетки
    RIA News Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

    РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

    Министерство здравоохранения планирует отказаться от лекарств российского производства. Ведомство уже направило соответствующее письмо в Кабмин с предложением прекратить поставки российских лекарств на украинский рынок. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

    Возможные последствия отказа от лекарств российского производства проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы вице-президент объединения работодателей медицинских работников Виктор Чумак.

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    (текст публикуется на языке оригинала)

    Лекарства
    RIA News Алексей Панов | Перейти в фотобанк
    Таблетки – бесплатно. В Украине стартует программа "Доступные лекарства"

    Чи багато ліків російського виробництва на українському ринку?

    — Обсяг їх загальної реалізації трохи більший 1%. З точки зору асортименту, оскільки Україна має власну найпотужнішу фармацевтичну галузь, це взагалі не позначиться на хворих. Це з одного боку. З іншого боку, буде проблема у самих фармацевтичних підприємств. Таким чином ми втратимо певний експортний потенціал. Що стосується хворих, вони не відчують, якщо немає спеціальних вподобань.

    Наскільки обмежиться асортимент в українських аптеках через відмову від ліків російського виробництва?

    — Майже по всіх позиціях є українські аналоги. Росія не є тією країною, яка має оригінальні лікарські засоби. Тому я не бачу таких проблем. Все буде замінено і взагалі у нас дуже велика конкуренція. З цього приводу, я вважаю, що хворі це не відчують і аптеки теж. 

    Як діє програма "Доступні ліки", за якою пацієнти можуть отримати ліки від серцево-судинних захворювань, діабету другого типу і бронхіальної астми безкоштовно або з незначною доплатою?

    Операционная
    DOMINIQUE FAGET / AFP
    Как вам жизнь на руинах того, что осталось от медицины?

    — Потрібен час для того, щоб вона запрацювала, тому що тільки сьогодні вночі, опублікували перелік препаратів, які будуть безкоштовними, а за які треба буде доплачувати. На мій погляд, цього не треба було робити, а треба було продовжити програму по гіпертонії. Не буде можливості відстежити за наслідками цієї програми, тому що в серцеві входить велика кількість хвороб, а людина хворіє конкретно, наприклад, на гіпертонію. Для гіпертонії є не всі препарати. Для стенокардії є всього два препарати. Для діабету теж два препарати. Що вони вирішують для діабетика? Нічого. Це викличе більше негативу, ніж позитиву. Ми про це доповідали і говорили. Гіпертонію розкручували два роки і тільки вона пішла, все зупинилось. Все тому, що фармацевтичним західним компаніям це невигідно. Оскільки наш уряд обслуговує, в основному, західні компанії, процесс зупинили. Тепер взагалі незрозуміло, що вони хочуть. Це піар і не більше того.

    Ранее представитель аптечной сети Евгений Петренко заявил в эфире Голоса Столицы, что выделенные из госбюджета средства на реимбурсацию лекарств в Украине осядут у чиновников в карманах.

    Также эксперт по вопросам реформирования медицины Зоряна Черненко в эфире "ГС" заявила, что программа реимбурсации лекарств в Украине начнет действовать только после подписания договоров между аптеками и Минздравом.

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