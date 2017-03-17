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    Тариф на поездку по Украине сравним с ценой на полет за рубеж - Медведь

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    Директор консалтинговой компании "Вильям Инвест-Эксперт" Виктор Медведь в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявил, что проблема массового выкупа билетов на перелеты и переезды создана туристическими агентствами.
    Виктор Медведь. Архивное фото
    Голос Столицы

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Тот факт, что Украина вплотную подошла к безвизовому режиму с Евросоюзом, подтолкнул зарубежные авиакомпании увеличивать активность на нашем рынке.

    Аэропорт в Днепропетровске
    Сайт аэропорта "Днепропетровск"
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    На текущей неделе украинских пассажиров порадовали несколько приятных новостей от известных мировых авиаперевозчиков. Венгерский Wizz Air и немецкий Condor запускают новые направления из Украины, а ирландцы наконец объявляют о заходе Ryanair на наш авиарынок.

    О том, на сколько доступными являются для украинцев полеты за границу, рассказал в эфире радиостанции "Голос Столицы" директор консалтинговой компании "Вильям Инвест-Эксперт" Виктор Медведь.

    "Если сравнить цены, которые есть у нас на поезда внутреннего сообщения, то мы можем их сравнивать с международными полетами за рубеж. Поэтому с точки зрения туризма интереснее лететь в другую страну на самолете, чем будет ехать на поезде из Киева в Днепропетровск. Уменьшение стоимости будет стимулировать туризм. Проблем с туристическими визами никогда и не было. А ситуация по выкупу билетов, я думаю, создана не конечными потребителями, а туристическими агентствами", — заявил Медведь.

    ​Ранее сообщалось, что венгерская авиакомпания Wizz Air, крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе, начнет выполнять полеты из Львова в столицу Германии, Берлин, а также запустит три новых рейса из Киева в польские города Познань и Люблин и Франкфурт-Хан в Германии. Как отмечалось, забронировать билеты уже можно на официальном сайте перевозчика по тарифам от 579 грн/19,99 евро в одном направлении, включая все налоги и обязательные сборы.

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