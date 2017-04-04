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    Общество

    Рада изменила правила движения автомобилей на перекрестках

    (обновлено: )276
    За соответствующий законопроект №4246 "О внесении изменений в статью 41 Закона Украины "О дорожном движении" (относительно приоритетности транспортных средств, которые двигаются по кругу)" проголосовали 234 депутата.
    Комплекс автофиксации нарушений ПДД. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Верховная Рада установила, что на перекрестках с круговым движением приоритет имеют машины, движущиеся по ним по кругу.

    Автоюрист Владимир Караваев
    Владимир Караваев, facebook
    В автофиксации нарушений ПДД Украина не продвинулась ни на шаг - Караваев

    За соответствующий законопроект №4246 "О внесении изменений в статью 41 Закона Украины "О дорожном движении" (относительно приоритетности транспортных средств, которые двигаются по кругу)" проголосовали 234 депутата.

    По словам автора инициативы нардепа Михаила Папиева, принятие закона позволит снизить аварийность на перекрестках, где организовано круговое движение.

    Объясняя необходимость таких изменений, депутат пожаловался, что сейчас не на всех дорогах есть дорожная разметка и знаки, также в каждом городе действуют свои правила пересечения перекрестков с движением по кругу, что вызывает аварийность на таких участках.

    "Поэтому сегодня в обществе востребованы изменения, которые бы ввели единые правила пересечения транспортными средствами перекрестка, где организовано круговое движение", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

    Ранее сообщалось, что тестовая версия режима фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения заработала в Украине.

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