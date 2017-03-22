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    Политика

    Рада попросила США предоставить Украине статус основного союзника вне НАТО

    (обновлено: )42501
    В принятом в среду Верховной Радой документе отмечается, что в международной политике существует успешный опыт такого партнерства - основной союзник США вне НАТО.
    Флаг Украины и Соединенных Штатов Америки
    Facebook Петра Порошенко

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Верховная Рада проголосовала в среду обращение к конгрессу США с просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении Украине статуса основного союзника вне НАТО и заключении оборонного соглашения.

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    Экскурсия на корабли НАТО в Одессе

    Соответствующее обращение в среду со второй попытки поддержали 232 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.

    В документе отмечается, что в международной политике существует успешный опыт такого партнерства — основной союзник США вне НАТО. Этот статус предоставлен как государствам, которые находятся в состоянии мира, таким как Австралия, Новая Зеландия и Япония, так и странам, которые "находятся под угрозой военных действий, как Южная Корея, Афганистан или Израиль". В отличие от долгосрочного вопроса обретения Украиной членства в НАТО предоставление ей статуса основного союзника вне НАТО является суверенным правом США и не требует консенсусной согласия всех стран-членов Североатлантического альянса.

    "В соответствии с духом и буквой Будапештского меморандума, а также в развитие стратегического партнерства между нашими государствами обращаемся к США с просьбой рассмотреть вопрос о заключении с Украиной оборонного соглашения и предоставления Украине статуса основного союзника вне НАТО", — говорится в тексте обращения.

    Согласно документу, предоставление Украине статуса основного союзника вне НАТО будет иметь огромное влияние на "прекращение российской агрессии против Украины".

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