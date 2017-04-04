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    Общество

    Рада одобрила уголовную ответственность за издевательства над животными

    (обновлено: )48
    Законопроектом, в частности, в Уголовном кодексе Украины устанавливается, что издевательство над животными, а также натравливание животных друг на друга наказываются арестом на срок до 6 месяцев или ограничением свободы на срок до 3 лет.
    Собака. Архивное фото
    пресс-служба Киевской областной госадминистрации в Facebook

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Верховная Рада Украины приняла во вторник в первом чтении проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно гуманного отношения к животным (№5119-1).

    За соответствующее решение проголосовали 243 народных депутата из 340, зарегистрированных в сессионном зале.

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    УНИАН
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    Законопроектом, в частности, в Уголовном кодексе Украины устанавливается, что издевательство над животными, относящимися к позвоночным, совершенное с применением жестоких методов или из хулиганских мотивов, а также натравливание указанных животных друг на друга, содеянное из хулиганских или корыстных побуждений, наказываются арестом на срок до 6 месяцев или ограничением свободы на срок до 3 лет.

    В действующем законодательстве говорится о наказании в виде штрафа до 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или арестом на срок до 6 месяцев.

    Также устанавливается, что те же действия, совершенные в присутствии малолетнего, наказываются ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.

    Сейчас речь идет о штрафе до 200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничении свободы на срок до 2 лет.

    Одновременно предлагается установить, что действия, предусмотренные частью первой или второй этой статьи, содеянные с особой жестокостью, или если они привели к увечью или гибели, или совершены группой лиц, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет, отмечает УНИАН.

    Также в Кодексе Украины об административных правонарушениях законопроектом определяется, что жестокое обращение с животными, их истязание или совершение других действий, которые привели к их мучению или увечью, влекут за собой наложение штрафа от 200 до 500 (сейчас — от 9 до 21) необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

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    Ранее мэр Киева Виталий Кличко пообещал зоозащитникам, митинговавшим у КГГА, защитить столичных уличных котов и обеспечить их безопасность. Столичный градоначальник попросил активистов составить алгоритм действий, необходимых для того, чтобы признать котов частью экосистемы Киева. Кличко рассказал, что у него самого дома живет кот, которого он подобрал на улице.

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