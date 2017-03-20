В автофиксации нарушений ПДД Украина не продвинулась ни на шаг - Караваев

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Эффективный контроль над соблюдением правил дорожного движения обойдется Украине в миллиард долларов. Такая сумма нужна для того, чтобы установить по всей стране видеокамеры фиксации нарушений правил дорожного движения. Эту цифру озвучил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Министр также рассказал, что около года назад запустили первые тестовые режимы наблюдения на четырех точках по всей Украине. В результате, число всех нарушений, которые зафиксировали камеры, "ужасное". При такой ситуации, если введут систему видеофиксации нарушений по всей стране, то денег от штрафов хватит на все министерство внутренних дел и не нужны будут даже бюджетные затраты на ведомство, считает Аваков.

Сколько реально нужно денег, чтобы внедрить видеофиксацию на территории всей страны, и улучшит ли это ситуацию на дорогах, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы автоюрист Владимир Караваев.

Насколько система видеофиксации нарушений правил дорожного движения изменит ситуацию на дорогах страны?

— Давайте сначала о том, изменилось ли что-то за это время. Могу сразу сказать, ничего не изменилось. Мы даже на миллиметр не приблизились к внедрению автоматический фиксации правонарушений. Сразу хочу оговориться, некоторые СМИ распространяют информацию по поводу того, что 5 тысяч камер установлено в Киеве. Здесь не надо просто путать. Есть камеры наблюдения. Камеры наблюдения предназначены исключительно для визуального контроля и никакого отношения к автоматической фиксации правонарушений они не имеют. То есть на сегодняшний день, по сути, ни единой камеры, которая позволяет в автоматическом режиме фиксировать правонарушения, в Украине нет.

Какие камеры нужны на дорогах, чтобы был порядок?

— Именно вот те камеры, которые позволяют в автоматическом режиме проводить фиксацию правонарушений. Потому что у нас есть камеры, которые позволяют распознавать номерные знаки, у нас есть камеры, которые, действительно, могут где-то показывать проезд на запрещающий сигнал светофора либо другие виды правонарушений. Но эта фиксация не может осуществляться в автоматическом режиме. А у нас законодательство четко говорит — только такие комплексы, которые в автоматическом режиме все это делают.

А в автоматическом режиме камера зафиксировала, например, превышение скорости. И что потом с этой информацией происходит?

— По сути, речь идет о минимальном вмешательстве человека. Для того, чтобы человек не имел возможности давать собственную оценку, то есть вот этому водителю выписывать "письмо счастья", либо этому не выписывать. То есть все должно быть доведено до такого уровня, что вмешательство человека было минимальным. Это было принципиальное условие, потому что вы же помните, у нас уже есть, мы не начинаем с нуля, печальная история "писем счастья". Поэтому нам гораздо сложнее. Если бы мы сегодня начинали с нуля, очевидно, было бы проще, и сегодня бы уже автоматическая фиксация работала.

Относительно невозможности наказать виновных при отсутствии данных о том, кто именно находился за рулем автомобиля? Надо наказывать владельца автомобиля? Или надо искать водителя, который был за рулем?

— Нет, вы знаете, мы уже три года топчемся на одном месте, и все те законопроекты, которые подавались, сейчас находятся в ВР, они все направлены на то, чтобы привлекать к ответственности владельца транспортного средства. В этом-то и есть суть того исторического решения КСУ, которое сказало, что согласно ст. 61 Конституции у нас юридическая ответственность носит индивидуальный характер. И если собственник транспортного средства в момент, когда камера фиксировала правонарушение, находился где-то на диване и щелкал семечки, то его нельзя привлекать за превышение скорости. Потому что он данного правонарушения не совершал.

Камеры не смогут доказать, кто был за рулем в момент совершения правонарушения?

— Это только часть вопроса. Потому что если даже будет преодолена ст. 61 Конституции, есть еще ст. 63 Конституции. А мы еще даже не подходили к тому, чтобы искать пути, как преодолевать ст. 63 Конституции. А я просто напомню о том, что, предположим, теоретически, вы являетесь собственником, вас вызывает полиция и говорит: ну-ка сообщите, кто находился в момент фиксации правонарушения, кто управлял транспортным средством. А вы спокойно говорите, что есть ст. 63 Конституции, и я не обязан давать какие-либо показания в отношении своих родственников. А у него родственников 20 человек. Вот, пожалуйста, вы с ними и разбирайтесь, что из них управлял и кто совершил правонарушение.



А миллиард долларов на установку системы видеофиксации, достаточно ли этих средств?

— Сегодня говорить о какой-либо цифре, пусть миллиард либо 100 тысяч долларов, я считаю, что это преждевременно по одной простой причине. Потому что до сегодняшнего дня еще не разработан единый технический регламент, который выдвигал бы единые технические требования для таких систем. Поскольку нет регламента, не понятно, какие будут требования, поэтому не понятно, какая техника нам нужна. До этого момента говорить о ее стоимости, я считаю, что это просто преждевременно.

Ранее главный редактор сайта dtp.kiev.ua Влад Антонов в эфире "ГС" отметил, что патрульные не имеют права останавливать автомобили без существенных причин, и водители этим пользуются.