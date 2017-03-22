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    В Киеве - хорошая погода, потому Верховная Рада... пустая - спецкор

    (обновлено: )93
    Спецкор "ГС" Александр Ивасивка сообщил в эфире "ГС", что после обеда в сессионный зал вернулись не более 100 народных депутатов, вопрос дисциплины народных избранников по-прежнему не решен.
    Верховная Рада Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

    Народные депутаты ратифицировали соглашение между Кабинетом министров и правительством Королевства Норвегия о техническом и финансовом сотрудничестве.

    Также парламентарии поддержали постановление об обращении к Конгрессу США относительно гарантий безопасности для Украины. После чего спикер Верховной Рады Андрей Парубий объявил перерыв в работе парламента на 30 минут. Вернулись ли депутаты к работе, и что происходит в сессионном зале и кулуарах парламента, сообщил специальный корреспондент радиостанции Голос Столицы Александр Ивасивка.

    (текст публикуется на языке оригинала)

    "ВРУ після перерви і далі продовжує пробувати обговорювати та приймати черговий законопроект з сфери соцполітики. Йдеться про урядовий проект про зміни до закону про зайнятість населення і стосується це упорядкування громадських робіт. Що показово — після перерви, яка тривала з 12.05 до 12.40, Андрій Парубій, відкриваючи засідання, запропонував нардепам розглядати цей законопроект в скороченому режимі, витрачаючи на це мінімум часу. Але набрала ця пропозиція голосів 90. І тепер цей законопроект Рада розглядає повноформатно. З доповіддю представника уряду, з доповіддю комітету, і з полемікою між фракціями навколо цього питання.

    Перепалка в Раде из-за выступления Александра Вилкула
    Канал "112 Украина" в Youtube
    Вилкул vs украинский язык: в Раде произошла новая стычка

    Здається, що після перерви зараз у залі перебуває не більше100 нардепів. Навіть під час перерви преса, спілкуючись з Олексієм Гончаренко, представником фракції БПП, почула від нього таку фразу, що питання дисципліни в ВРУ стоїть дуже гостро. Так от, Гончаренко заявив: зараз весна, погода, нардепам хочеться виходити з приміщення ВРУ і гуляти. Можна таке припинити лише методом тілесних покарань, заявив нардеп Гончаренко.

    Ще кілька цікавих фактів. Сьогодні протягом дня одразу два конфлікти навколо мови виступу з трибуни ВРУ та з місця. Зранку Олександр Вілкул, представник Опозиційного блоку, вийшовши на трибуну закликав ВРУ більше займатися питаннями економіки, виступав він при цьому російською мовою, як робить в більшості випадків, а сесійна зала відреагувала на це досить гостро. Один з перших, хто з місця почав викрикувати, намагаючись заглушити виступ Вілкула, був, здається, Ігор Мосійчук, представник РПЛ. Крім того, кілька депутатів кричали з сесійної зали: ми не росіяни.

    Ірина Геращенко, перший заступник голови ВРУ, що цікаво, цього разу закликала теж представника Опозиційного блоку Олександра Вілкула негайно продовжити виступ українською мовою. Цікаво це тим, що буквально три-чотири тижні тому Ірина Геращенко так само, вислуховуючи від фракції вимоги до парламентаря, який виступ російською мовою, вела себе набагато толерантніше, та говорила, заспокоюючи нардепів, що можна, мовляв, виступати з трибуни і російською мовою.

    Вже ближче до перерви конфлікт стався з Наталею Королевською, так само представницею Опозиційного блоку. Вона виступала цього разу з місця, а не трибуни, але частина нардепів, переважно від РПЛ, від "Народного фронту" та від БПП кричали і вимагали, аби вона припинила виступати російською мовою.

    Дмитрий Разумков
    vk.com
    Разумков: Рада даст голоса за снятие неприкосновенности с Парасюка

    Цікаво також те, що з внутрішньо парламентських подій, що нардепи зараз коментують проект постанови №6111, це звернення до Конгресу США. Коментуючи його, наприклад, представник БПП Олексій Гончаренко, він заявив про те, що шанси на підписання такої угоди вкрай малі, але все ж добре, що ВРУ таку заяву прийняла. Це може бути черговою справою у дипломатичній боротьбі України за отримання статусу особливих безпекових гарантій від США, заявив Олексій Гончаренко.

    Ближче до оголошення обідньої перерви, напевно, кілька десятків нардепів дружньо та доволі швидко вийшли з сесійної зали. Стало зрозуміло, що вони наміру повертатися до зали вже не мають".

    Напомним, только с пятого раза Верховная Рада проголосовала за ратификацию Международной конвенции о спасании. Что происходило в сессионном зале, и почему разнервничался спикер, сообщил ранее из ВР Александр Ивасивка.

    Ранее депутат от "Народного Фронта" Андрей Тетерук в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что Владимир Парасюк должен выражать свою политическую позицию в парламенте, а не кулаками.

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