СК РФ назвал имя смертника, совершившего теракт в Петербурге

КИЕВ, 4 апр – РИА Новости Украина. Следствие во вторник назвало имя мужчины, который, по оперативным данным, накануне устроил взрыв в петербургском метро – это Акбаржон Джалилов 1995 года рождения, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Следствием установлена личность мужчины, совершившего взрыв в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге. Им оказался Акбаржон Джалилов 01.04.1995 года рождения", — сказала она.

Взрыв в вагоне поезда метро в Петербурге совершил тот же человек, что и оставил сумку с взрывным устройством на станции "Площадь Восстания", говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

"Заключения генетической экспертизы и записи камер видеонаблюдения дают следствию основания полагать, что именно человек, совершивший теракт в вагоне, оставил сумку с взрывным устройством на станции метро "Площадь Восстания", — говорится в сообщении ведомства.

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В понедельник около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным, в результате теракта погибли 14 человек, 49 пострадавших находятся в больницах.