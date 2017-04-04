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    Минздрав предложил Кабмину запретить российские лекарства

    (обновлено: )34908
    Минздрав предложил Кабинету министров прекратить поставки российских лекарств на украинский рынок. И.о. министра Ульяна Супрун пояснила, что таковыми будут санкции Минздрава против России.
    Пожилые люди в аптеке. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Министерство здравоохранения Украины направило в Кабмин предложение запретить в стране лекарственные препараты из России, сообщила и.о. министра Ульяна Супрун в Facebook.

    Лекарства
    RIA News Алексей Панов | Перейти в фотобанк
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    "Команда Минздрава инициирует отказ от лекарственных средств российского производства. Мы направили в Кабинет министров Украины письмо с предложением остановить поставки российских лекарств на украинский рынок. Минздрав поощряет украинских и иностранных производителей выводить на рынок качественные заменители для препаратов российского производства", — пишет Супрун.

    Она поясняет, что таковыми будут санкции Минздрава Украины против России — "страны-агрессора, оккупировавшей и аннексировавшей украинские земли, которая ежедневно убивает украинцев, нарушает права и свободы наших граждан и держит сотни заключенных в своих тюрьмах".

    "Если вам известны российские лекарства, которые не имеют украинских или иностранных аналогов на нашем рынке, пожалуйста, пишите названия в комментариях под этим постом", — просит также чиновница.

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    Украина в сентябре 2015 года ввела ограничительные меры против российских физических и юридических лиц. Разные виды санкций, от запрета на въезд в страну и ареста имущества до запрета экономической деятельности на территории Украины, были введены сроком на один год. В октябре президент Петр Порошенко расширил санкционный список и продлил действие ограничительных мер еще на год. В целом санкции коснулись почти 700 человек и более 270 юридических лиц. Позже срок действия санкций был продлен, ограничительные меры были расширены.

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