Минздрав предложил Кабмину запретить российские лекарства

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Министерство здравоохранения Украины направило в Кабмин предложение запретить в стране лекарственные препараты из России, сообщила и.о. министра Ульяна Супрун в Facebook.

"Команда Минздрава инициирует отказ от лекарственных средств российского производства. Мы направили в Кабинет министров Украины письмо с предложением остановить поставки российских лекарств на украинский рынок. Минздрав поощряет украинских и иностранных производителей выводить на рынок качественные заменители для препаратов российского производства", — пишет Супрун.

Она поясняет, что таковыми будут санкции Минздрава Украины против России — "страны-агрессора, оккупировавшей и аннексировавшей украинские земли, которая ежедневно убивает украинцев, нарушает права и свободы наших граждан и держит сотни заключенных в своих тюрьмах".

"Если вам известны российские лекарства, которые не имеют украинских или иностранных аналогов на нашем рынке, пожалуйста, пишите названия в комментариях под этим постом", — просит также чиновница.

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Украина в сентябре 2015 года ввела ограничительные меры против российских физических и юридических лиц. Разные виды санкций, от запрета на въезд в страну и ареста имущества до запрета экономической деятельности на территории Украины, были введены сроком на один год. В октябре президент Петр Порошенко расширил санкционный список и продлил действие ограничительных мер еще на год. В целом санкции коснулись почти 700 человек и более 270 юридических лиц. Позже срок действия санкций был продлен, ограничительные меры были расширены.