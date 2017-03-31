Таблетки – бесплатно. В Украине стартует программа "Доступные лекарства"

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Министерство здравоохранения наконец запускает долгожданную программу по реимбурсации (полному или частичному возмещению стоимости лекарственных препаратов), старт уже дважды откладывался. Но бесплатно лекарства смогут получать не все.

Компенсировать стоимость медпрепаратов будут украинцам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и астмой. В бюджете на 2017 год на эти цели заложено 500 млн грн.

За последнее время в Украине уже были две реимбурсационные пробы в фармацевтическом секторе. В 2012-2014 годах реализовывался пилотный проект по возмещению стоимости лекарств от гипертонии. Однако назвать его успешным сложно: по итогам 2013 года в рамках реализации данного проекта на лекарства от гипертензии из 191,6 млн грн выделенных средств было израсходовано 164,64 млн грн (85,9 %). То есть почти 27 млн грн вернулись в бюджет.

Отсутствие препаратов в аптеках зачастую вызывалось хронической неспособностью нашего забюрократизированного государства вовремя рассчитываться с аптечными сетями. То есть, аптекам было невыгодно торговать препаратами из списка программы реимбурсации.

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Более того, льготные рецепты не помогли больным гипертензией существенно сэкономить: в среднем в Киеве экономия составляла 22 грн, в Киевской области – 19 грн за год. Кроме этого, во время пилотного проекта появились новые мошеннические схемы и коррупционные схемы.

Только по рецепту

Для того чтобы получить возможность воспользоваться программой "Доступные лекарства", любой украинец, страдающий от вышеперечисленных болезней, должен обратиться к своему лечащему врачу за рецептом утвержденного образца.

И.о. министра здравоохранения Уляна Супрун разъяснила, что бесплатные препараты по программе "Доступные лекарства" можно будет получить только с "правильным рецептом от врача".

"Не должно быть никаких цветных бумажек, стикеров и тем более фирменных бланков от фармацевтических компаний. Только официальный бланк, только правильный рецепт. И именно так он должен выглядеть", – написала Супрун на своей странице в Facebook, прикрепив фото бланка.

При этом врач будет указывать в рецепте не торговое название лекарства, а действующее вещество (международное непатентованное название).

Перечень препаратов

Накануне старта программы по реимбурсации Министерство здравоохранения определилось со списком лекарственных препаратов, которые в нее включены http://www.drlz.com.ua/

Для сердечников это Амиодарон (Amiodarone), Амлодипин (Amlodipine), Атенолол (Atenolol), Верапамил (Verapamil), Гидрохлортиазид (Гидрохлоротиазид), Спиронолактон (Spironolactone), Фуросемид (Furosemide), Дигоксин (Digoxin) Эналаприл (Enalapril), Изосорбида динитрат (Isosorbide dinitrate), Карведилол (Carvedilol), Клопидогрель (Clopidogrel), Метопролол (Metoprolol), Нитроглицерин (Glyceryl trinitrate), Симвастатин (Simvastatin), Бисопролол (Bisoprolol).

Для больных бронхиальной астмой станут доступны Беклометазон (Beclometasone), Будесонид (Budesonide), Сальбутамол (Salbutamol).

Для людей с диабетом II типа – Метформин (Metformin), Гликлазид (Gliclazide).

Цены на препараты в программе реимбурсации устанавливаются как медиана (средние цены) в пяти соседних странах – Польше, Словакии, Латвии, Чехии и Венгрии. Если в Украине цены на лекарства будут ниже среднего, то эти препараты могут участвовать в программе. При этом сохраняется и свободный рынок.

В какие аптеки идти?

С полученным рецептом можно будет обратиться только в те аптеки, которые принимают участие в программе "Доступные лекарства". Они будут на входе помечены специальной наклейкой "Доступные лекарства". Участие аптек в программе – дело добровольное.

В аптеке пациенту будет бесплатно предоставляться самый дешевый генерик (копия оригинального препарата, – Ред.). Если пациент захочет купить более дорогой препарат с тем же самым действующим веществом, то ему придется доплатить аптеке разницу между суммой государственной компенсации и розничной ценой на лекарство. При отсутствии лекарства его можно будет купить в другой аптеке, принимающей участие в программе.

Также пациенты по-прежнему могут приобрести любое подходящее им лекарство без рецепта за полную стоимость. Минздрав обещает, что аптеки получат компенсацию из местных бюджетов в течение пяти дней после подачи отчетности (обычно ее подают раз в 1-2 недели).

Подводные камни

Эксперты не раз отмечали, что выделенных Кабмином на реимбурсацию средств не хватит, чтобы покрыть потребности всех украинцев, нуждающихся в лечении. По данным исследовательской компании Proxima Research, обещанная Минздравом сумма составляет менее 1% рынка лекарственных средств (его общий объем – около 60 млрд. грн.). Только гипертоников в Украине насчитывается порядка 12 млн., еще 1 млн. болеет диабетом и 210 тыс. человек – бронхиальной астмой. Получается, что из бюджета каждому на лечение могут выдать лишь 37, 85 грн. в год.

Кроме того, в стране отсутствует единый реестр пациентов.

"Эффективность системы реимбурсации это, в первую очередь, вопрос строительства единой информационной системы: врач-аптека-система финансирования. Но на сегодня такой системы нет, а есть лишь единичные вкрапления в некоторых городах или регионах, например, в регионах пока нет ни одного района, где было бы 100% покрытие.

Как это заработает с 1 апреля при отсутствии, во-первых, реестра пациентов, а во-вторых, единой системы, которая позволяет обмениваться информацией свободно, когда она достигает своих адресатов моментально, я не знаю. Мне очень тяжело прогнозировать позитивный эффект по всей Украине", – говорит член правления Всеукраинского врачебного общества Константин Надутый.

Кроме того, эксперты подозревают Минздрав в нечистой игре на фармацевтическом рынке.

"Если проанализировать постановления правительства о реимбурсации и референтых ценах на медикаменты, а также приказ Минздрава о граничных оптовых ценах, мы придем к выводу, что на данном этапе в ручном режиме осуществляется перераспределение на фармацевтическом рынке по нескольким нозологиям и лечебным препаратам. И делается это пользу каких-то заинтересованных игроков", – пояснил ответственный секретарь Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко.

Также остается открытым вопрос, как Минздрав собирается бороться с некачественными лекарственными препаратами и с некачественными генериками. Ведь не редки случаи, когда лекарство содержит ту же субстанцию, что и в более дорогом, но оно не работает, и лечение не дает должного результата.