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    Luft­han­sa будет проверять пилотов на алкоголь, наркотики и лекарства

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    Проверки пилотов будут проводиться вне зависимости от возникновения подозрений в употреблении пилотами чего-либо из вышеперечисленного. В компании считают, что такие проверки позволят повысить безопасность полетов.
    Самолеты авиакомпании Lufthansa в аэропорту Франкфурта
    REUTERS Kai Pfaffenbach

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Авиакомпания Lufthansa решила с апреля контролировать своих пилотов на употребление алкоголя, наркотиков и медикаментов, пишет Bild am Sonntag.

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    "Luft­han­sa готовится к введению контроля на алкоголь, наркотики и медикаменты у своих пилотов, они будут введены 21 апреля", — сообщил изданию представитель авиакомпании.

    Отмечается, что проверки будут проводиться вне зависимости от возникновения подозрений в употреблении пилотами чего-либо из вышеперечисленного. В компании считают, что такие проверки позволят повысить безопасность полетов.

    Ранее сообщалось, что Lufthansa планирует отказаться от так называемого принципа "двух пар глаз". Принцип был введен после катастрофы самолета дочерней авиакомпании Germanwings два года назад.

    По версии следствия, второй пилот Андреас Лубитц, дождавшись, когда командир экипажа покинет кабину, запер дверь кабины изнутри и сознательно направил авиалайнер в гору, все люди на борту – 150 человек – погибли. После катастрофы авиакомпании приняли решение, согласно которому в кабине постоянно обязаны были находиться минимум два человека.

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