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    Что происходит в кабине пилота Ryanair во время сложной посадки

    (обновлено: )94
    Командир пассажирского самолета авиакомпании Ryanair, польский пилот Артур Килак разместил видео, снятое в кабине пилотов Boeing 737 во время посадки при сильном боковом ветре.
    Facebook Artur Kielak

    Кадры жесткой посадки авиалайнера можно посмотреть на странице Килака в Facebook.

    "Я всегда говорю, что месячную зарплату пилот получает за одну посадку.  Вот я свою заработал именно в этот день….  Люблю Boeing 737 за его стабильность в суровых условиях", — написал летчик.

    Смотрите также: Жесткая посадка пассажирского самолета в Амстердаме

    Ранее сообщалось, что в аэропорту города Шарлотт срочно посадили пассажирский самолет Bombardier CRJ700, который во время взлета столкнулся с оленем. На время ликвидации последствий происшествия аэропорту пришлось закрыть взлетно-посадочную полосу.

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