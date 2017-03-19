Что происходит в кабине пилота Ryanair во время сложной посадки

Кадры жесткой посадки авиалайнера можно посмотреть на странице Килака в Facebook.

"Я всегда говорю, что месячную зарплату пилот получает за одну посадку. Вот я свою заработал именно в этот день…. Люблю Boeing 737 за его стабильность в суровых условиях", — написал летчик.

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Ранее сообщалось, что в аэропорту города Шарлотт срочно посадили пассажирский самолет Bombardier CRJ700, который во время взлета столкнулся с оленем. На время ликвидации последствий происшествия аэропорту пришлось закрыть взлетно-посадочную полосу.