Жесткая посадка пассажирского самолета в Амстердаме

На видео двухмоторный пассажирский самолет при резкой посадке заваливается на бок так, что один из пропеллеров задевает взлетно-посадочную полосу.
По информации администрации аэропорта, в результате инцидента никто не пострадал. Все 59 пассажиров самолета были сразу же эвакуированы.
В СМИ предполагают, что причиной происшествия мог стать сильный ветер.
Ранее сообщалось, что в аэропорту города Шарлотт срочно посадили пассажирский самолет Bombardier CRJ700, который во время взлета столкнулся с оленем. На время ликвидации последствий происшествия аэропорту пришлось закрыть взлетно-посадочную полосу.