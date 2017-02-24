наверх
24.02.201703:40
Курсы валют НБУ
  • EUR28.45+ 0.09
  • USD26.91- 0.07
Рубрики
Ещё
    Видео

    Жесткая посадка пассажирского самолета в Амстердаме

    12
    В интернете размещены кадры жесткой посадки пассажирского самолета британской компании FlyBe на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Амстердама.
    Канал GEOPAHAS на youtube

    На видео двухмоторный пассажирский самолет при резкой посадке заваливается на бок так, что один из пропеллеров задевает взлетно-посадочную полосу.

    По информации администрации аэропорта, в результате инцидента никто не пострадал. Все 59 пассажиров самолета были сразу же эвакуированы. 

    В СМИ предполагают, что причиной происшествия мог стать сильный ветер.  

    Ранее сообщалось, что в аэропорту города Шарлотт срочно посадили пассажирский самолет Bombardier CRJ700, который во время взлета столкнулся с оленем. На время ликвидации последствий происшествия аэропорту пришлось закрыть взлетно-посадочную полосу.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Алексей Гончаренко. Архивное фото
    Депутат Гончаренко: "похищение"
    Александр Захарченко. Архивное фото
    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике
    Дмитрий Фирташ
    Дело Фирташа. Задержание и экстрадиция
    Александр Турчинов. Архивное фото
    Годовщина Майдана: митинги и столкновения