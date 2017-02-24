Жесткая посадка пассажирского самолета в Амстердаме

На видео двухмоторный пассажирский самолет при резкой посадке заваливается на бок так, что один из пропеллеров задевает взлетно-посадочную полосу.

По информации администрации аэропорта, в результате инцидента никто не пострадал. Все 59 пассажиров самолета были сразу же эвакуированы.

В СМИ предполагают, что причиной происшествия мог стать сильный ветер.

Ранее сообщалось, что в аэропорту города Шарлотт срочно посадили пассажирский самолет Bombardier CRJ700, который во время взлета столкнулся с оленем. На время ликвидации последствий происшествия аэропорту пришлось закрыть взлетно-посадочную полосу.