наверх
24.02.201706:42
Курсы валют НБУ
  • EUR28.45+ 0.09
  • USD26.91- 0.07
Рубрики
Ещё
    Видео

    Посадка самолетов во время ураганного ветра в аэропорту Лидс-Брадфорд

    Тема:

    Катаклизмы в мире: торнадо в США (128)

    35
    Шторм "Дорис" стал причиной нарушения транспортного сообщения в нескольких районах Великобритании, больше всего от стихии пострадала Шотландия. Несколько десятков рейсов отменены из-за погоды в лондонском аэропорту Хитроу.
    Канал The Telegraph на Youtube

    По информации британских СМИ, ветер достигает скорости 42 метров в секунду. Тяжелые погодные условия фиксируются на севере и востоке Англии, на севере Уэльса, в центральной Англии. Снег выпал на севере Шотландии.

    Ожидаются задержки в движении поездов. Одну из автомагистралей в Шотландии занесло снегом, из-за чего часть водителей решила бросить автомобили прямо на проезжей части.

    Смотрите также: Жесткая посадка пассажирского самолета в Амстердаме

    Синоптики предупреждают, что в ближайшее время в Шотландии может выпасть от 20 до 30 сантиметров снега.

    В Северной Ирландии около 8 тысяч жилых домов остались без энергоснабжения. Экстренные службы ликвидируют обрывы проводов линий электропередачи.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Алексей Гончаренко. Архивное фото
    Депутат Гончаренко: "похищение"
    Николай Давидюк
    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике
    Дмитрий Фирташ
    Дело Фирташа. Задержание и экстрадиция
    Александр Турчинов. Архивное фото
    Годовщина Майдана: митинги и столкновения