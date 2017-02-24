Посадка самолетов во время ураганного ветра в аэропорту Лидс-Брадфорд

По информации британских СМИ, ветер достигает скорости 42 метров в секунду. Тяжелые погодные условия фиксируются на севере и востоке Англии, на севере Уэльса, в центральной Англии. Снег выпал на севере Шотландии.

Ожидаются задержки в движении поездов. Одну из автомагистралей в Шотландии занесло снегом, из-за чего часть водителей решила бросить автомобили прямо на проезжей части.

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Синоптики предупреждают, что в ближайшее время в Шотландии может выпасть от 20 до 30 сантиметров снега.

В Северной Ирландии около 8 тысяч жилых домов остались без энергоснабжения. Экстренные службы ликвидируют обрывы проводов линий электропередачи.