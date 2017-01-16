В мире
RSS

Рухнувший под Бишкеком Boeing 747 шел на посадку с опозданием

31
По словам представителя пресс-службы международного аэропорта "Манас", грузовой Boeing 747 компании Turkish Airlines прибывал с опозданием от расписания.
Аэропорт Манас
wikipedia

КИЕВ, 16 янв – РИА Новости Украина. Разившийся под Бишкеком турецкий грузовой Boeing шел на посадку с опозданием, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы международного аэропорта "Манас".

Первые кадры с места крушения турецкого самолета под Бишкеком. Видео
Канал JB Studios на Youtube
Первые кадры с места крушения турецкого самолета под Бишкеком

Грузовой Boeing 747 компании Turkish Airlines рейсом Гонконг — Бишкек упал близ аэропорта киргизской столицы утром в понедельник, Крушение произошло в 3.31. По данным МЧС Киргизии, самолет рухнул в районе дачного поселка в окрестностях аэропорта. Погибли три члена экипажа, четвертый выжил. Предварительно, жертвами стали более 20 человек.

"Пока ничего не известно о причинах падения самолета. Могу только добавить, что борт прибывал с опозданием от расписания. Он шел с задержкой", — сообщила собеседница агентства.

Она отказалась комментировать информацию о том, что самолет не смог совершить посадку с первого раза и пытался уйти на второй круг.

Ссылки по теме:
Теги:
Самое читаемое
  • Читаемое
  • За сутки
Темы дня
Танк Т-84У "Оплот"
Экономика Украины. Падение гривны
Смена власти в США
Взять и запретить. Культурная война с РФ
Проблемы медицины. Тодуров vs Супрун