Супрун показала "правильный рецепт" для бесплатных лекарств

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Бесплатные препараты по программе "Доступные лекарства" можно будет получить только с "правильным рецептом от врача", сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Не должно быть никаких цветных бумажек, стикеров и тем более фирменных бланков от фармацевтических компаний. Только официальный бланк, только правильный рецепт. И именно так он должен выглядеть", — написала Супрун на своей странице в Facebook, прикрепив фото бланка.

facebook.com/ulanasuprun Бланк рецепта от врача, обнародованный Ульяной Супрун

С 1 апреля Минздрав предоставляет каждому гражданину получить бесплатно (или с небольшой доплатой) лекарства по трем категориям болезней, программа получила название "Доступные лекарства".

Сердечно-сосудистые заболевания (полный список): Амиодарон (Amiodarone), Амлодипин (Amlodipine), Атенолол (Atenolol), Верапамил (Verapamil), Гидрохлортиазид (Гидрохлоротиазид), Спиронолактон (Spironolactone), Фуросемид (Furosemide), Дигоксин (Digoxin), Эналаприл (Enalapril), Изосорбида динитрат (Isosorbide dinitrate), Карведилол (Carvedilol), Клопидогрель (Clopidogrel), Метопролол (Metoprolol), Нитроглицерин (Glyceryl trinitrate), Симвастатин (Simvastatin), Бисопролол (Bisoprolol).

Бронхиальная астма (полный список): Беклометазон (Beclometasone), Будесонид (Budesonide), Сальбутамол (Salbutamol).

Диабет II типа (полный список): Метформин (Metformin), Гликлазид (Gliclazide).

О том, что с 1 апреля заработает новая программа выделения бесплатных лекарств, сообщил во вторник премьер-министр Владимир Гройсман.