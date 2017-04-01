Гройсман: с 1 апреля в аптеках можно получать бесплатные лекарства

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. В субботу, 1 апреля, в Украине стартует правительственная программа "Доступные лекарства", сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в Facebook.

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"Теперь пациенты смогут получать лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и бронхиальной астмы бесплатно или с небольшой доплатой", — написал он.

По словам премьера, пациент сможет обменять рецепт на бесплатные лекарства в любой аптеке-участнице программы "Доступные лекарства".

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины намерено запретить в стране лекарственные препараты и медицинские изделия, произведенные в России.