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    Гройсман: с 1 апреля в аптеках можно получать бесплатные лекарства

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    По словам премьера Владимира Гройсмана, пациент сможет обменять рецепт на бесплатные лекарства в любой аптеке-участнице программы "Доступные лекарства".
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    Владимир Гройсман, facebook

    КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. В субботу, 1 апреля, в Украине стартует правительственная программа "Доступные лекарства", сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в Facebook.

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    "Теперь пациенты смогут получать лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и бронхиальной астмы бесплатно или с небольшой доплатой", — написал он.

    По словам премьера, пациент сможет обменять рецепт на бесплатные лекарства в любой аптеке-участнице программы "Доступные лекарства".

    Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины намерено запретить в стране лекарственные препараты и медицинские изделия, произведенные в России.

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