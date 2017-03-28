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    Гройсман анонсировал запуск новой программы бесплатных лекарств

    (обновлено: )15502
    По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, новая программа будет действовать для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом II типа и бронхиальной астмой.
    Владимир Гройсман
    УНИАН

    Игорь Щедрин.
    gs.fm
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    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. С 1 апреля текущего года в Украине заработает новая программа выделения бесплатных лекарств, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

    По его словам, новая программа будет действовать для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом II типа и бронхиальной астмой.

    "Друзья, я думаю вы согласитесь со мной, что самое ценное в жизни каждого из нас — это здоровье. С 1 апреля 2017 года мы вводим новую программу бесплатных лекарств для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом II типа и бронхиальной астмой", — написал премьер в своем аккаунте в Facebook.

    Напомним, в августе прошлого года Гройсман заявил, что украинцы в ближайшее время увидят снижение цен на лекарства "благодаря мерам, принимаемым правительством."

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    Весной 2016 года Гройсман поручил Министерству здравоохранения и Министерству экономического развития и торговли внести предложения, которые могли бы повлиять на формирование стоимости лекарств.

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