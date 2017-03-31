Минздрав намерен запретить лекарственные препараты из РФ

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Министерство здравоохранения Украины намерено запретить в стране лекарственные препараты и медицинские изделия, произведенные в России, сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

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"Сейчас мы подаем изменения в указ президента, чтобы лекарства и медицинские изделия, произведенные в России, попали под санкции. Чтобы те лекарства, которые все еще можно закупать, запретить. Это политическое решение министерства. Ждем решения от президента и правительства", — заявила Супрун в интервью изданию Liga.net, опубликованном в пятницу.

По ее словам, в настоящее время Украина не проводит государственные закупки в России, однако страна закупает препараты через международные организации, которые продают препараты, в том числе российского производства.

Украина в сентябре 2015 года ввела ограничительные меры против российских физических и юридических лиц. Разные виды санкций, от запрета на въезд в страну и ареста имущества до запрета экономической деятельности на территории Украины, были введены сроком на один год. В октябре президент Петр Порошенко расширил санкционный список и продлил действие ограничительных мер еще на год. В целом санкции коснулись почти 700 человек и более 270 юридических лиц. Позже срок действия санкций был продлен, ограничительные меры были расширены.