Поехали! Украина все больше отрывается от реальности – итоги недели

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Главные темы недели эксперты обсудили во время традиционного пятничного заседания клуба политологов в редакции РИА Новости Украина.

Мультфильм об электронном декларировании

Громкой темой недели стал разгоревшийся продолжающийся скандал с реестром e-деклараций, в котором активно поучаствовал также премьер-министр Владимир Гройсман. Глава правительства вступил в публичную перепалку с главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Натальей Корчак.

В описании этой ситуации важно выбрать жанр, отметил политолог, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков: "Осада Трои" – эпическая поэма, "Ромео и Джульетта" – романтическая трагедия…

"А тут я бы предложил мультфильм – он очень подходит. И сюжет классический – Красная Шапочка и бабушка, назовем ее Ангелой. Выгнали волка из леса. А поскольку в лес пришли совсем другие ценности, то бабушка послала Шапочку проверить остальных волков. Шапочка пошла проверять волков на предмет того, не обижают ли они зайцев. И результат – налицо", – озвучил сюжет эксперт.

По мнению Рудякова, сейчас эта тема закрыта, а дальше будет развиваться тема технической необеспеченности этого проекта – "техническое переоснащение может занять от 2 до 4 лет: это срок, который всех устроит, кроме бабушки Ангелы".

"Интрига если и остается, то в двух направлениях. Первое: кого из непосредственных участников назовут агентом ФСБ, который все это сорвал – саму Корчак, ее заместителя, которого она называла. Может, Гройсмана, или кого-то из "Укрспецсистем". Второе – подтянут ли туда, в систему e-декларирования, не чиновников – как в народе их называют "грантоедов", – сказал политолог.

При этом он привел цифры: в первую волну подачи e-деклараций собрали больше 100 тысяч образцов, а проверили за полгода около 2-3 тысяч: "то есть даже первая волна еще не проверена, а там есть что проверять".

"Не соответствуют занимаемым должностям"

Прокомментировал произошедшую на Кабмине сцену и политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"Господин Гройсман, очевидно, по совету своих политтехнологов демонстрирует брутальность, мачизм, хотя это уже скорее идет не в плюс, а в минус…. Очевидно, он вошел во вкус. Но в такой ипостаси Гройсман больше напоминал директора винницкого рынка "Юность", чем премьер-министра", – отметил эксперт.

По его словам, вывод из сцены – "госпожа Корчак точно не соответствует занимаемой должности, а господин Гройсман – скорее всего не соответствует занимаемой им должности премьер-министра".

"А что касается эпопеи с e-декларациями. … Давно говорили, что и сайт сделан коряво, и железо может "лечь" при пиковой нагрузке. У госпожи Корчак было время и ресурсы решить эту проблему. Если она не решила, то как руководитель, безусловно, должна нести персональную ответственность", – сказал политолог.

Он также добавил, что в целом роль НАПК заключается в том, чтобы "кошмарить противников и всякую политическую мелочь".

"Ничего не предлагаем, соответственно, проигрываем"

Обсудили эксперты и поездку президента Порошенко на Мальту. Павел Рудяков считает, что визит подготовили блестяще – "много фотографий, много рукопожатий, много проблем обсуждено, Петр Алексеевич блестяще выступил".

"Было и много премьеров, и много президентов, и президент Европарламента… Саакашвили тоже был в списке известных личностей – и с ним встретился президент. Но толку от этого никакого. Потому что выступление Порошенко написано грамотно с точки зрения субъекта, произносящего эти слова. Но нам это читать скучно, потому что мы не понимаем этих вещей, когда нам нужно искать деньги, чтобы платить за подключение газа, за трубу", – сообщил политолог.

Эксперт заявил: президент рассказывает о ценностях, а мы эти ценности понимаем в гривневом исчислении.

"Если говорить серьезно, не было никакого ни позитива, ни конструктива. Эта повестка дня и украинско-европейских отношений, и межрегиональных наших отношений, и отношений с Россией, она устарела по крайней мере на два года. Это осень 2014 года – тогда это можно было всерьез выражать. Тогда аудитория готова была это слушать", – считает Рудяков.

Теперь же, продолжил он, даже при том, что Европейская народная партия – это такие люди, в основном, "которые против России, готовы обвинять ее во всех грехах и злах, эта повестка дня, которую предлагает президент, опять изображает нас на переднем крае всей европейской борьбы и будущей европейской победы".

"Ради этих вещей не стоило ехать. От нас ждут другого. Если мы хотим сохранить для себя остатки международной повестки дня, то нам нужно уже переходить, предлагать другие вещи. Потому что тогда у нас была, а сейчас у нас месяца 4 нет международной проукраинской коалиции, которой не было никогда, но мы ей хвастались… Хвастаемся, что мы санкции антироссийские продолжаем… Но для нас это не победа. В целом, мы ничего не предлагаем, соответственно, проигрываем", – подытожил политолог.

"Порошенко нужен менеджер по связям с реальностью"

Андрей Золотарев назвал сам мальтийский визит Порошенко "попытками имитации субъектности и рукопожатности – вот что привело Петра Алексеевича на Мальту".

"И там случился конфуз. Понятно, что если посмотреть фоторяд президентской пресс-службы, там видно, как президент с жизнерадостной улыбкой жмет руку одному, второму третьеразрядному украинскому политику. Хотя справедливости ради стоит отметить, безусловно, общение и с топами. Но, тем не менее, кислое лицо и сидящий за спиной Саакашвили в четверг сделали мой день", – рассказал политолог.

В целом же, считает эксперт, "президент живет в мире Facebook, с реальной жизнью он знаком очень опосредованно", и дал Порошенко совет: нанять менеджера по связям с реальностью.

"Платить нужно будет – 100%"

Говорили политологи и о судебном разбирательстве в Лондоне – деле о 3 млрд долларов, так называемых "деньгах Януковича".

По мнению Золотарева, вопрос здесь заключается в том, как быстро придется Украине платить.

Читайте также: Прогремели на весь мир. Украина ставит рекорды по статистике бедности

"Не стоит вопрос – платить или нет. Платить 100% придется. Иначе – дефолт. Очевидно, что если все пойдет по ускоренной процедуре, то до декабря окончательный вердикт лондонского суда будет – платить. И это очень плохо, поскольку таких денег нет. Вероятность дефолта тут, по сути, – 100%. Если вдруг каким-то чудом апелляция украинской стороны будет удовлетворена – получаем полтора-два года форы, чтобы собрать эту сумму", – сообщил эксперт.

При этом, естественно, образуется дыра в золотовалютных резервах Украины, "а покрываться она будет, очевидно, за счет увеличения налогового бремени, и за счет работы печатного станка", прогнозирует политолог.

"Очевидно, по этим счетам придется заплатить всем украинцам", – отметил Золотарев, добавив, что дефолт Украины он не рассматривает, поскольку в этом не заинтересован МВФ, а стране придется расплачиваться, в том числе, землей.

А Павел Рудяков добавил, что если ситуация пойдет по негативному для украинских властей варианту, это может заставить Киев пойти на переговоры с Москвой – по крайней мере, по поводу долга.

"Эти переговоры все равно неизбежны, до конца года они так или иначе пройдут. И это может быть информационный повод, чтобы Порошенко сказал – "Ребята, я спасаю страну, 3 млрд негде взять". Тут может быть и такой легкий позитив", – рассказал эксперт.

Украина-Польша: реальные отношения и игра на публику

Политологи не прошли мимо ситуации в Луцке, где из гранатомета атаковали консульство Польши. Павел Рудяков заявил, что отношения Украины с Польшей приобретают для нас все более угрожающий характер.

"Все прекрасно понимают, что рассказы о том, что вышли агенты ФСБ или НКВД из схронов и взорвали в Луцке крышу, это разговоры уже даже не для внутреннего употребления, а только для употребления на улице Банковой – а дальше уже это не продается. Поляки это прекрасно понимают. Если полякам потом через неделю честно сказать, что это хулиганы или местные активисты, поляки этого тоже не поймут – ответственность лежит на центральной власти, органах государственного управления, которые должны обеспечить безопасность дипломатических представительств. И теперь в руках Варшавы появился еще один рычаг давления на Киев. И давление наращивается, оно идет систематически", – сообщил политолог.

По его словам, в отношениях двух стран складывается парадоксальная ситуация: с одной стороны, внешне власти Украины и Польши улыбаются, рады друг другу, все хорошо – это демонстрируют президенты. А вместе с этим "идет польская экспансия по разным направлениям", и одно из главных – историческая память.

Рудяков отметил, что в Польше для этого созданы нужны инструменты, реализуются очень серьезные вещи, а в Украине в ответ на это говорят, что либо дружба все победит, либо что это провокации третьей стороны.

"А государственная власть прячет голову в песок. … А поскольку это вещи международные, то СБУ принимает участие в обеспечении безопасности. Но уровень этого обеспечения уже даже не смешон – он карикатурен", – заявил эксперт, добавив, что если "Порошенко и региональное руководство считает, что вот это уровень обеспечения государственных интересов – это жутко".

Прагматический интерес Польши

Андрей Золотарев назвал произошедшее в Луцке "совершенно очевидной ситуацией, и крайне неприятной для Украины". Он отметил, что в Украине мало кто читает польскую прессу – а стоит: появляются заголовки "Неонацистская Украина", все чаще пишут о бандеровской, неонацистской Украины.

"Увы, это событие как раз ложится в нехороший для нас ряд, когда шаг за шагом мы рискуем утратить своего последнего адвоката в Европе", – сказал эксперт.

Впрочем, прогнозирует он, отношения между двумя странами останутся – "более того, у Польши есть абсолютно прагматический интерес в Украине – закрыть демографическую дыру, обеспечить приток рабочих рук".

"Работать с нами будут, но увы – теплых отношений не будет. Более того, антиукраинская риторика из абсолютно маргинального тренда плавно переползает в политический мэйнстрим", – сообщил Золотарев.

Шокин: в ожидании возвращения

Также громкой новостью недели стало возможное возвращение в кресло генпрокурора Виктора Шокина.

"Мы все прекрасно помним, как совместными усилиями профессиональных антикоррупционеров и Белого дома выдавливали генерального прокурора. Вот для меня, как как гражданина Украины, эти действия вокруг эпопеи с увольнением Шокина стали шоком. Поскольку, когда господин Байден требует увольнения генпрокурора, когда МВФ увязывает продолжение программы кредитования с пребыванием генпрокурора в должности, тут не дело в симпатиях или антипатиях. Тут вопрос стоит ребром – мы суверенная страна или игрушка в чьих-то руках?", – заявил Андрей Золотарев.

Кампания против Шокина, проходившая около полугода, это 2-3 мощные информационные волны, продолжил политолог, которые по самым скромным подсчетам потянули на 2-3 миллиона долларов.

"Но парадокс в том, что антикоррупционеры, когда шли к своей цели – сместить генпрокурора, действовали весьма сомнительным образом. А всегда сомнительные средства ведут к сомнительным целям. Недавние откровения господина Онищенко, как увольняли Шокина – точно так же заносили деньги за решение вопроса. Пошли коррупционным путем", – отметил эксперт.

При этом если Шокин добьется результата, "я буду ему стоя аплодировать", сказал Золотарев, потому что нужно "создать такой политический кейс, реально наказать за кнопкодавство – тут экс-генпрокурору и карты в руки".

Также политолог добавил, что сейчас работает, "пожалуй, самый эффектный генеральной прокурор в истории Украины, но бывали прокуроры и эффективнее, чем Юрий Луценко".