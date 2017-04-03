Эксперт назвал бесплатные лекарства для украинцев авантюрой

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. С первого апреля в Украине начала действовать программа "Доступные лекарства" или реимбурсация. Отныне больные гипертонией, бронхиальной астмой и сахарным диабетом второго типа по рецепту врача могут бесплатно получать в аптеках некоторые лекарства. Их перечень утвержден Минздравом.

Стоимость этих лекарств аптекам возместят из госбюджета. В прошлом месяце Кабмин выделил на это 500 миллионов гривен. Это не первая попытка запуска реимбурсации. Ее старт в Минздраве планировали еще на первое февраля, но отсрочили из-за нерешенности некоторых вопросов.

О том, знают ли украинцы о возможности воспользоваться программой реимбурсации лекарств в Украине, рассказал в эфире радиостанции "Голос Столицы" представитель аптечной сети Евгений Петренко.

"Аптекари и фармацевты об этом слышали, но как это использовать, и в принципе, свое согласие государству работать по правилам, которые устанавливает государство, а потом их не выполняет, не давали. Мне кажется, что это очередная авантюра, вернее очередная вывеска, за которой полмиллиарда гривен, которые выделены из государственных средств, будут осваивать наши чиновники", — сказал Петренко.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что в субботу, 1 апреля, в Украине должна стартовать правительственная программа "Доступные лекарства".