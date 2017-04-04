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04.04.201718:29
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    НБУ увеличил лимит на продажу валюты населению до $5,6 тыс

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    Национальный банк повысил лимит продажи валюты населению до 150 тысяч гривен. Регулятор ожидает, что такой шаг поможет увеличить глубину и ликвидность официального наличного валютного рынка.
    Вывеска на здании Национального банка Украины. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Нацбанк Украины в рамках валютной либерализации сократил объем подлежащих обязательной продаже валютных поступлений юридических лиц с 65% до 50%, а также увеличил лимит продажи валюты населению с 12 тысяч гривен (450 долларов) до 150 тысяч гривен (5,6 тысячи долларов) в день, сообщила во вторник пресс-служба НБУ.

    Валерия Гонтарева
    НБУ / Facebook
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    "До сих пор население имело возможность покупать валюту на сумму не более 12 тысяч гривен в эквиваленте одному лицу в день. Отныне Национальный банк повысил эту максимальную сумму до 150 тысяч гривен. … Такой шаг поможет увеличить глубину и ликвидность официального наличного валютного рынка", — говорится в сообщении.

    В НБУ добавили, что валютная либерализация коснулась и юридических лиц. "Нацбанк смягчает требование к обязательной продаже поступлений в Украину в иностранной валюте. Отныне юридические лица должны будут продавать не 65%, а 50% своих валютных поступлений. В первую очередь, этот шаг направлен на дальнейшее содействие экспортной деятельности украинских предприятий, которые нуждаются в импорте для производства продукции, которая впоследствии продается за границу", — говорится в сообщении.

    Нацбанк рассчитывает, что такая мера позволит уменьшить курсовые риски для предприятий и ускорить проведение внешнеторговых операций.

    В Украине с 2014 года действовало ограничение на покупку валюты для населения, лимит был установлен на уровне 3 тысячи гривен, постепенно он был повышен до 12 тысяч гривен. Также были введены валютные ограничения для юридических лиц, согласно которым компании были обязаны продавать 65% своих валютных поступлений.

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