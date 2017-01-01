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В Украине отменен пенсионный сбор при покупке валюты

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Привет, год 2017! (13)

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Документ, согласно которому с 1 января отменяется 2%-й пенсионный сбор при покупке валюты для граждан, вступает в законную силу с сегодняшнего дня.
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REUTERS Dado Ruvic

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. С 1 января отменяется 2%-й пенсионный сбор при покупке валюты для граждан. Об этом говорится в законопроекте №5132 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году".

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Документ вступает в законную силу с сегодняшнего дня.

Помимо сбора, отменяется и сама ставка, которая составляла 2% от суммы покупаемой валюты. Существование этого сбора подпитывало финансово теневой рынок купли-продажи валюты, поскольку отсутствие 2-процентного сбора увеличивало спрос населения на черном рынке валюты, а заработки спекулянтов — росли. 

Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины упразднила уплату 2%-го сбора на обязательное пенсионное страхование с покупки-продажи валюты

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