В Украине отменен пенсионный сбор при покупке валюты

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. С 1 января отменяется 2%-й пенсионный сбор при покупке валюты для граждан. Об этом говорится в законопроекте №5132 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году".

Документ вступает в законную силу с сегодняшнего дня.

Помимо сбора, отменяется и сама ставка, которая составляла 2% от суммы покупаемой валюты. Существование этого сбора подпитывало финансово теневой рынок купли-продажи валюты, поскольку отсутствие 2-процентного сбора увеличивало спрос населения на черном рынке валюты, а заработки спекулянтов — росли.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины упразднила уплату 2%-го сбора на обязательное пенсионное страхование с покупки-продажи валюты.