Экономика
RSS

Курс валют: НБУ закрывает год долларом по 27,29 грн и евро по 28,42 грн

Тема:

Год 2016, прощай! Итоги (82)

(обновлено: )69
Как сообщается на сайте регулятора, курс евро установлен на пятницу на отметке 2842,26 грн за 100 евро, российского рубля — 4,511 грн за 10 рублей, доллара - на уровне 2719,08 за 100 долларов.
Обмен валют
РИА Новости Украина Евгений Котенко

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на пятницу, 30 декабря, на уровне 2719,08 за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

Министерство иностранных дел Украины
РИА Новости Украина
МИД бесполезен: внешняя политика провалилась на всех фронтах

Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2842,26 грн за 100 евро, российского рубля — 4,511 грн за 10 рублей.

Правительство на минувшей неделе приняло решение о национализации крупнейшего в стране частного банка "ПриватБанк", акционером которого, в том числе является бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций "ПриватБанка", правительство гарантирует бесперебойное функционирование этого учреждения и сохранения средств его клиентов.

Новым председателем правления "ПриватБанка" в связи с его национализацией стал экс-министр финансов Александр Шлапак.

Смотрите также: Будущее "ПриватБанка": государство платит, Коломойский остается хозяином — Бондаренко

Ссылки по теме:
Теги:
Самое читаемое
  • Читаемое
  • За сутки
Темы дня
Обмен валют
Год 2016, прощай! Итоги
Санкции против РФ. Смягчить нельзя ужесточить
Донбасс: блокада и пиар
Освобождение Сирии