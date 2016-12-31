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НБУ пополнил резервы на валютных аукционах на $1,55 млрд в 2016 г

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Экономика Украины: жизнь в режиме коллапса (156)

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По данным НБУ, в ноябре реальный эффективный обменный курс гривны по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 5,8% и возобновил рост в годовом исчислении – на 3% после шестимесячного снижения.
Часы на здании Национального банка Украины. Архивное фото
РИА Новости Украина Евгений Котенко

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Чистая покупка валюты по результатам валютных аукционов Национального банка Украины с начала года по состоянию на 29 декабря составила 1,55 млрд долл, сообщается на сайте НБУ.

Юрий Товстенко
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Как отметили в Нацбанке, ситуация на валютном рынке в ноябре – первой половине декабря оставалась стабильной, но в конце декабря девальвационное давление на гривну усилилось. 

Временный всплеск спроса на валюту Нацбанк объяснил ситуативными факторами, включающими сезонный рост выплат бизнеса по внешним кредитам, психологическое давление национализации "ПриватБанка" и традиционную фискальную экспансию в конце года.

По данным НБУ, в ноябре реальный эффективный обменный курс гривны по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 5,8% и возобновил рост в годовом исчислении – на 3% после шестимесячного снижения, однако в декабре ожидается ослабление этого тренда за счет девальвации гривны по отношению к доллару США и российскому рублю.

Напомним, ранее заместитель председателя Нацбанка страны Олег Чурий заявил, что  ситуация на валютном рынке страны, которая была под давлением из-за национализации "Приватбанка", нормализовалась после проведения НБУ валютной интервенции.

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