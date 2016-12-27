"ПриватБанк" с 2017 г снижает на 1-2% ставки по валютным депозитам

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Национализированный украинский "Приватбанк" с 1 января 2017 года снижает в среднем на 1-2% ставки по валютным депозитам, кроме того, с февраля будут снижены и проценты по вкладам в гривнах, сообщает во вторник пресс-служба банка.

"С 1 января 2017 года ставки по вновь заключаемым депозитным вкладам в иностранной валюте в "Приватбанке" будут снижены в среднем на 1-2% годовых. Снижение процентных ставок при размещении валютных средств в банке коснется вкладов как в долларах США, так и евро. Ставки по гривневым вкладам "Приватбанка" будут снижены с начала февраля 2017 года", — говорится в сообщении.

Как уточнила пресс-служба, теперь для размещаемого в "Приватбанке" валютного депозита на 12 месяцев базовая ставка будет снижена до 8% годовых в долларах и 7% годовых в евро. Депозитные вклады на полгода в 2017 будут приносить вкладчикам 7% годовых в долларах и 6% годовых в евро. А размещение валютных вкладов в "Приватбанке" на месяц принесет вкладчикам 3,5% и 2% годовых дохода соответственно.

В то же время для действующих депозитов или открытых до 1 января 2017 года на весь срок договора будут действовать старые, более выгодные условия размещения средств, также сообщили в "Приватбанке".

Правительство Украины ранее в декабре приняло решение о национализации крупнейшего в стране частного банка, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций "Приватбанка". Новым председателем правления был назначен экс-министр финансов Украины Александр Шлапак.