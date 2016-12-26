Давление на Коломойского из-за "Привата" спровоцирует военные действия – Шевченко

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

В издании "Зеркало недели" появилась информация о том, что президент Петр Порошенко намерен всеми доступными способами взыскать с бывших акционеров национализированного "ПриватБанка" средства для его докапитализации.

Ключевым пунктом договоренности по национализации учреждения, по мнению экспертов, было именно отсутствие уголовного преследования его акционеров и руководства. Можно ли перекрыть нехватку средств в капитале "ПриватБанка" не только за счет налогоплательщиков, в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт в банковской отрасли Игорь Шевченко.

Возможно ли заставить бывших акционеров банка оплатить докапитализацию "ПриватБанка"?

– Давайте начнем с того, что необходимо для начала разобраться, есть ли так называемая дыра в 148 миллиардов, а если есть, какого она действительно размера. Потому что на сегодняшний момент ситуация достаточно неоднозначная.

Есть одна сторона, которая говорит о ее наличии, есть вторая сторона, которая говорит о ее отсутствии, исходя из таких вещей, как неправильный учет обеспечения по кредитам, который имел и имеет "ПриватБанк" – ряд активов, заводы и прочее – которые почему-то регулятором учитывались с нулевым коэффициентом покрытия.

Во-вторых, докапитализация банка, которая требовалась, сначала это были цифры 10-40 миллиардов, сейчас возникло почему-то 148, но дело даже не в конечной цифре, а в том, что Коломойский прекрасно понимал, что внесение любой суммы с точки зрения докапитализации ничего не решит, банк все равно будет каким-то образом либо национализирован, либо по другому у него отобран.

Поэтому он эти деньги и не вносил, насколько сейчас эта ситуация видится. Поэтому сейчас он уже ничего вносить не будет. И попытки принудить его к этому, наверное, просто раскрутят маховик военных действий в отношении одной стороны к другой.

А будут ли действительно такие попытки давления на Коломойского?

– С одной стороны, думаю, это декларация о намерениях со стороны государства, чтобы привлечь к ответственности. А с другой стороны, мы имеем вполне конкретные действия, которые предпринимает команда Коломойского, и не только на информационном фронте.

Есть факт, согласно которому уже имеет "ПриватБанк" иск на 250 миллионов долларов в части ареста киевских счетов банка, которые говорят о том, что борьба такая, она не только информационная имеет составляющую, но уже вполне юридическую. И поэтому эти новогодние праздники с точки зрения стратегической инициативы играют все больше на Коломойского, потому что у него будет время, чтобы достаточно качественно приготовиться к проведению таких заградительных действий по попытке дальнейшего влияния на его бизнес-империю в юридической плоскости, то есть подготовить уже какие-то судебные иски, но уже не через Печерский суд, а через юриспруденцию европейскую, мировую.

Поэтому здесь вполне возможно, что будет достаточно интересные действия в дальнейшем. Люди бизнеса никогда не рассуждают амбициями политического характера, они исходят исключительно из практических, экономических соображений.

Здесь, я думаю, ситуация достаточно простая: потеря одного актива не должна повлиять на потерю остальных. Я не думаю, что Коломойский будет бороться чисто за возвращение "ПриватБанка". Точки влияния и возможность влияния существуют и в других частях. Поэтому я думаю, что сегодняшние движения и в юридической плоскости, и в информационной, это заградительные моменты со стороны команды Коломойского, то есть "не трогайте нас дальше – и мы не будем качать ситуацию в других областях".

К сожалению, полюбовной договоренности не получилось. И вопрос в том, кто первый возобновил дальнейшее расшатывание ситуации. Так, как это выглядит на сегодняшний момент, дальнейшую эскалацию напряжения вокруг конкретного банка все-таки делала не команда Коломойского.

Изначально с их стороны была всего-лишь попытка объяснить ситуацию, конкретизировать какие-то вещи, которые висели в воздухе, как вопрос, оставшийся без ответа.

Все ли так плохо в "ПриватБанке", как об этом заявили в НБУ?

– Я склонен считать, что ничего критичного, ничего плохого нет. А вот если будет продолжаться раскачивание ситуации дальше, то вполне возможно, что проблемы могут возникнуть.

Хотя хочу подчеркнуть на примере "Привата" – на мой взгляд, это единственный случай, когда смена собственников, смена менеджмента прошла или проходит достаточно нормально. Конечно, не обошлось без "косяков" в плане назначения Наблюдателього совета, но с точки зрения менеджмента, который зашел на оперативное управление банком, там как раз все нормально.

А что с Наблюдательным советом не так?

– Есть одно из отечественных назначений, конкретно по линии Кабмина, в котором есть человек, имеющий испорченную деловую репутацию. Это дает лишнюю почву для накручивания ситуации.

Ранее эксперт в сфере финансов Анна Деревянко в эфире "ГС" заявила, что накануне национализации крупнейшего банка страны многие компании успели вывести из него свои активы.

Напомним, эксперт по инвестициям Сергей Фурса в эфире "ГС" заявил, что в целом бизнес-сообщество и инвесторы отреагировали на решение о национализации ПриватБанка позитивно.