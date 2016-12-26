В национализированном "ПриватБанке" представили новое руководство

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. В "ПриватБанке", который был национализирован на минувшей неделе, представили новое руководство.

Как сообщает УНИАН, в новый состав руководства и правления финучреждения вошли действующие менеджеры банка.

Напомним, правительство приняло решение о национализации крупнейшего в стране частного банка, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций "ПриватБанка". Новым председателем правления был назначен экс-министр финансов Александр Шлапак.

Руководивший ранее Западным региональным управлением "ПриватБанка" Олег Сергеев стал первым заместителем председателя правления.

Александр Дубровин будет отвечать за систему управления рисками. Руководителем розничного бизнеса "ПриватБанка" стал Алексей Шабан, который возглавлял направление обслуживания индивидуальных VIP-клиентов.

Членом правления банка и руководителем "Центра электронного бизнеса" и направления по работе с Big Data назначен работавший в лаборатории инноваций "ПриватБанка" Сергей Харитич.

Членом правления банка, который будет отвечать за развитие службы безопасности "ПриватБанка", юридическое направление и службу финансового мониторинга назначен Алексей Бережной.

Заместитель председателя правления Александр Дрелинг будет ответственным за развитие Back-office, информационных технологий и "ПриватМаркета".

Заместитель председателя Галина Пахачук стала руководителем казначейства "ПриватБанка" и куратором инвестиционного бизнеса.

Главным бухгалтером банка назначена Валентина Ярмоленко, направлением "Аудит" будет руководить Вячеслав Ветлужский, главным HR-менеджером "ПриватБанка" остается Ольга Хлынина.

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Без изменений остался руководящий состав направления "Маркетинг и менеджмент" банка, которым руководит Николай Щербина.