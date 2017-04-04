После меня хоть потоп. Итоги работы Валерии Гонтаревой и перспективы НБУ

Виктор Скаршевский, экономический эксперт

Слухи об отставке Гонтаревой начали циркулировать сразу же после ее назначения. В июне 2014 ее назначили, а уже в августе Нацбанк опровергал слухи об ее отставке. И так каждые 3-4 месяца. Так и 3 апреля с самого утра прошла информация, что Валерия Гонтарева подписала заявление об отставке, но через несколько часов Нацбанк, в который раз, официально опроверг эту информацию.

Почему так происходит? С одной стороны, негативные результаты ее деятельности на лицо, с другой – пост главы Нацбанка в Украине является разменной монетой в политических раскладах.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Виктор Скаршевский

Как показывает украинская практика — меняется президент, меняется политическая ситуация, меняется и глава Нацбанка.

Нацбанк всегда был разменной монетой в политической игре. За всю историю независимости Украины, из 11 глав Нацбанка, никто, кроме Виктора Ющенко, не был председателем полный срок.

Средний же срок пребывания в должности главы Нацбанка – 28 месяцев. Валерия Гонтарева уже занимает свою должность 34 месяца – на 6 месяцев дольше среднего срока. По украинским меркам – засиделась.

И каковы же результаты ее деятельности?

Во-первых, банковская система перестала быть банковской. Основная функция – кредитование экономики – последние 3 года практически отсутствует. Погашаются старые кредиты, а новые практически не выдаются. Для банков созданы такие условия, что им выгоднее покупать депозитные сертификаты НБУ и ОВГЗ, чем кредитовать экономику. Правда, тут еще и правительство с непредсказуемой экономической политикой и коррумпированная судебная система в "помощь".

Во-вторых, украинские граждане безвозвратно потеряли в банках 120 млрд грн. Это депозиты свыше 200 тыс. грн, которые не гарантируются государством. Украинские предприятия, включая государственные, потеряли на банковских депозитах еще 70 млрд грн. Их депозиты, согласно украинскому законодательству, вообще не гарантируются.

В-третьих, депозиты населения уменьшились почти в 3 раза – с 23 до 8 млрд долларов (в эквиваленте). Другими словами – 15 млрд долларов были выведены из банковской системы и не работают на экономику. При это получение очередного кредитного (подчеркиваю, кредитного) транша от МВФ в размере всего 1 млрд долларов, преподносится правительством и Нацбанком чуть ли не экономическим чудом и величайшим достижением.

В-четвертых, количество банков уменьшилось со 173 в июне 2014 (когда Валерия Гонтарева была назначено главой Нацбанка) до 93 (на 1 февраля 2017). Т.е. за 2,5 года количество банков сократилось вдвое. Банкротили, "зачищали" (по словам Валерии Гонтаревой), только банки с украинским частным капиталом. Их доля на сегодня составляет менее 15% от активов всей банковской системы. Зато теперь украинскую банковскую систему можно назвать государственной – около 55% активов приходится на долю госбанков – с существенной долей банков с иностранным капиталом – более 30%.

В-пятых, произошел двукратный рост цен, а обменный курс обвалился в 2,5 раза. Нацбанк отказался от режима фиксированного курса в пользу "плавающего". При этом, как это не парадоксально, административных валютных ограничений на валютном рынке при "плавающем" курсе даже больше, чем ранее при фиксированном. И несмотря на эти жесткие административные ограничения, гривна девальвировала более чем в 2,5 раза (с 11 до 27 грн/$), так сказать, "заплыла" за административные буйки.

Кто следующий?

Любой следующий глава Нацбанка будет более позитивным, чем Степан Кубив (глава НБУ в феврале-июне 2014) и Валерия Гонтарева, потому что большего вреда банковской системе, чем эти два человека, никто в ближайшее время принести не сможет. По одной простой причине – размеры банковской системы резко сократились, а банки с частным украинским капиталом занимают в активах банковской системы менее 15%. "Зачищать" уже попросту некого.

Также не следует переоценивать значимость личности следующего главы Нацбанка. Он по определению не сможет проводить независимую денежно-кредитную политику.

Потому что есть два жестких ограничения, действующих и сейчас.

Первое ограничение – МВФ. Нацбанк фактически является филиалом МВФ. Нацбанк не делает ни одного самостоятельного движения без предварительного согласования с МВФ. Беспрекословное выполнение, а зачастую и перевыполнение, всех жестких количественных показателей, записанных в Меморандумах с МВФ, является тому подтверждением.

Поэтому ожидать смягчения денежно-кредитной политики, возобновления и расширения банковского кредитования экономики, от нового главы Нацбанка, кем бы он ни был и какие бы взгляды не имел, не стоит. По крайней, в нынешних политико-экономических реалиях.

Второе ограничение – политическое. Новый глава также будет зависим от президента, как и нынешний. Ведь именно президент предлагает кандидатуру главы Нацбанка и он же может в любой, нужный ему, момент уволить своего протеже. По большому счету, должность главы Нацбанка является разменной политической монетой.

Читайте также: МВФ — Украина: факт продажи Родины установлен. Эксперты о новом транше

Сейчас в Украине высочайшая политическая турбулентность: неполноценная коалиция безуспешно пытается стать полноценной, через десять дней истекает годовой иммунитет правительства Владимира Гройсмана, президент уже раз десять настойчиво заявил, что досрочных парламентских выборов не допустит (наверное, неспроста). Да и бывшие Генпрокуроры, через год (Виктор Шокин) и через 3 года (Олег Махницкий) после увольнения, почему то захотели через суд восстановиться в должности. Так что смена главы Нацбанка всего лишь один из паззлов новых политических раскладов.

И напоследок. Валерия Гонтарева хранит свои сбережения не в банке, а наличными. И не в гривне, а в долларах. Если глава Нацбанка не доверяет национальной валюте и банкам, как могут доверять им простые вкладчики? И, тем более, главе Нацбанка.