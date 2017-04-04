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    НКРЭКУ приостанавливает решение о введении абонплаты за газ

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    Решение НКРЭКУ по внедрению тарифов на транспортировку и распределение природного газа будет приостановлено с целью обеспечения неповышения общего счета для населения, сообщил регуляторный орган.
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Украинское фото

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приостановит действие своего решения о введение абонплаты за газ, сообщила пресс-служба регуляторного органа.

    Вовк об абонплате за газ. Видео
    Телеканал ICTV/Youtube
    Абонплата за газ. Глава НКРЭКУ о переходном периоде и изменении цен

    НКРЭКУ в марте установила для населения и промышленных потребителей тарифы за распределение природного газа как плату за подсоединенную мощность. С 1 апреля потребители должны ежемесячно оплачивать абонентскую плату за распределение газа в независимости от фактического объема его потребления.

    "Решение регулятора по внедрению тарифов на транспортировку и распределение природного газа будет приостановлено с целью обеспечения неповышения общего счета для населения", — говорится в сообщении.

    "На открытое заседание комиссии… 10 апреля 2017 года выносится вопрос о приостановлении и внесении изменений в некоторые постановления НКРЭКУ в сфере природного газа с целью недопущения повышения общего счета для населения", — добавили в НКРЭКУ.

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    Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабмин потребует пересмотреть решение НКРЭКУ о введении в действие абонентской платы за газ. В Нацкомиссии, в свою очередь, заявили, что категорически против отмены данного платежа. После этого президент Петр Порошенко заявил о необходимости приостановить абонплату за газ.

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